Konstanz Keinen Platz mehr für den alten Schrank? Bei diesem Sozialprojekt werden Möbel erneuert, damit sie wiederverwendet werden können

Langzeitarbeitslose verleihen alten Möbeln neuen Glanz - die Gruppe Creaktiv ist ein Projekt der Caritas Konstanz. Im Fokus steht vor allem die Nachhaltigkeit. Wie auch Sie alte Möbel schnell restaurieren? Wir haben Tipps von den Profis bekommen.

Noch einen eingestaubten Schrank im Keller oder ein paar Stühle ohne Verwendung auf dem Dachboden stehen? Was für die einen Altlast ist, ist für die anderen der Grundstein für ein neues Produkt. Upcycling, also die Wiederverwertung von Altlasten, liegt im Trend. Aus vermeintlichen Abfällen werden neue, brauchbare Dinge herstellt. So auch bei der Gruppe "Creaktiv" der Caritas Konstanz, die aus alten Möbeln neue Schmuckstücke zaubert. In ihrer Werkstatt im Hinterzimmer des Fairkaufs Singen werden die Möbel von den Teilnehmern der Gruppe restauriert.

Dazu zählt auch der ehemalige Dachdecker Fredy Winter. Vor ein paar Jahren ist der 55-Jährige während seiner Arbeit von einem Dach gestürzt. Seitdem ist er gesundheitlich beeinträchtigt und kann nicht lange stehen. Deshalb kam er über eine Maßnahme des Jobcenters zu Creaktiv. Seit über 4 Jahren ist er weiterhin ehrenamtlich im Team: "Jedes Möbelstück ist verschieden und deswegen habe ich hier viel Abwechslung", sagt Winter.

"Wir sind alle keine Fachleute. Das Möbelstück ist nicht perfekt oder vollkommen", sagt Riedle. "Aber genau das macht den Charme aus, denn sie sind mit Herz gemacht." Maria Mihartescu ist sei Beginn bei Creaktiv mit dabei. "Ich sehe direkt das Ergebnis meiner Arbeit", sagt die 68-Jährige. Alle Möbelstücke gehen durch ihre Hände, denn sie verleiht den Möbeln mit Farben ihr Aussehen.

Statt die Möbel wegzuschmeißen, können sie an Creaktiv gespendet werden. Oft sind die geschenkten Möbelstücke von Eltern oder Großeltern, die noch auf dem Speicher entdeckt wurden. Weil sie jahrzehntelang am gleichen Platz standen, sind sie teilweise schon etwas ausgeblichen, der Lack geht ab oder sie haben kleine Macken, wenn sie in der Werkstatt ankommen.

Ihr Weg führt sie dann direkt in die Werkstatt, wo jedes Möbelstück einzeln abgeschliffen, bemalt und lackiert wird. "So ist jedes Stück für sich ein Original. Das wird so nicht mehr zu finden sein", sagt Riedle. Dafür benutzen die Upcycler allerlei Material - vom Pinsel bis zum Schwamm.

Rund 300 bis 400 Möbel pro Jahr gehen durch die Werkstatt. Meist werden die Möbel hell gestrichen, sodass sie in vielen Haushalten Platz finden. Zurzeit besonders angesagt: Einige Möbelstücke werden "auf alt gemacht", indem die Farben zusätzlich abgeschliffen werden. Die Möbelstücke im Vintage-Look werden dann im Fairkauf wieder zum Verkauf angeboten.

Ein besonderes Highlight für die künstlerische Leitung und ihre Mitarbeiter ist die Frühjahrsausstellung auf der Mainau, bei der auch die restaurierten Möbel ihren Platz finden. Riedles neues Lieblingsstück ist ein Schrank, der schon für die diesjährige Ausstellung auf der Mainau restauriert wurde.

Wiederverwertung steht bei der Caritas hoch im Kurs. In Konstanz gibt es ein Projekt, bei dem gemeinsam mit psychisch Kranken aus Stoffresten Taschen oder Kuscheltiere genäht werden. Auch andere Dekoartikel werden im Projekt hergestellt, wie große Ostereier aus Stoffresten und Fäden.

Möbel restaurieren für Zuhause