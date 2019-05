Anfang Mai gehen weltweit Menschen auf die Straße, um sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Beim sogenannten Global Marijuana March (GMM), der sich am 11. Mai auch in Konstanz in Bewegung setzt, soll auf die laut Veranstalter „unverhältnismäßig harte Strafverfolgung hingewiesen werden, der sich Konsumenten noch heute aussetzen müssen“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Im vergangenen Jahr fand der GMM deutschlandweit mit etwa 9000 Menschen in 28 Städten statt. 2019 lautet das Motto „Keine Pflanze ist illegal.“

Zwar gibt Geronimo Frick, der die dritte Konstanzer Auflage der Demonstration mitorganisiert, zu, dass es in erster Linie darum gehe, „dass man Cannabis rauchen darf“, wie der 21-Jährige sagt.

„Es ist uns aber auch wichtig, dass die Pflanze mehr genutzt werden darf“, fährt er fort. So steht es auch in der Ankündigung der Veranstaltung: „Ob als Faserlieferant, Nahrungsmittel, Medizin oder einfach nur zur Freude: Hanf hat die Kulturgeschichte des Menschen seit Jahrtausenden begleitet. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts wurde mit gezielten rassistischen Hetzkampagnen in den USA und anderen Ländern eine Stimmung geschürt, die im Laufe des Jahrhunderts zum Verbot von Hanf in fast allen Regionen der Welt führte.“

Deshalb wollen die Demonstranten am 11. Mai die positiven Eigenschaften des Krautes hervorheben, das in großen Teilen der Welt illegal ist, zuletzt aber zunehmend legalisiert wurde – so in Uruguay, Kanada und einige US-Bundesstaaten.

In Deutschland allerdings beklagt Geronimo Frick „eine Ungleichstellung verschiedener Drogen. Bei Bier und Zigaretten sagt niemand was, wer andere Drogen konsumiert, wird jedoch an den Pranger gestellt“, sagt er.

Geronimo Frick | Bild: Jarausch, Gerald

Das möchten der 21-Jährige und seine Mitstreiter, von denen Frick etwa 150 bis 200 erwartet, ändern. „Ich will aber zu keiner Straftat anstiften. Natürlich ist der Konsum von Cannabis während der Veranstaltung untersagt. Andernfalls gäbe es schließlich keinen Grund dafür auf die Straße zu gehen“, kündigt der Organisator an, der nach eigener Aussage derzeit kein Marihuana raucht.

Der, so Frick, „nette Spaziergang durch die Stadt“ beginnt um 16.20 Uhr mit einer Auftaktkundgebung im Stadtgarten. Um 17 Uhr ist ein Demonstrationsmarsch durch die Innenstadt geplant. Anschließend finden sich die Demonstrationsteilnehmer erneut im Stadtgarten zusammen, um den Nachmittag friedlich ausklingen zu lassen.

Das Wort friedlich ist Geronimo Frick besonders wichtig. Er sagt: „Stress ist das Letzte, was wir da brauchen.“