Konstanz Keine Lust zum Spargelschälen? Konstanzer Köche machen für Sie die Arbeit

Die beliebte Aktion zum Muttertag geht am Samstag auf der Konstanzer Marktstätte über die Bühne: Örtliche Küchenchefs schälen aber nicht nur, sondern geben auch Tipps

Wer keine Lust auf Spargelschälen hat oder von Profis lernen will, wie man das kostbare Gemüse am besten kochfertig macht, hat dazu am Samstag vor Muttertag, 11. Mai, auf der Marktstätte Gelegenheit. Der Wirtekreis bietet von 10 bis 14 Uhr seine beliebte Spargelaktion an. Wie das Bündnis von Gastronomen mitteilt, kann Spargel direkt am Stand erworben werden. Wer lieber Spargel mitbringt und schälen lässt, wird um eine Spende für einen guten Zweck gebeten. Am Kaiserbrunnen schält unter anderem der legendäre Mainau-Gastronom Herbert Brand. Er und seine Kollegen sind aber nicht nur mit dem Spargelschäler zugange. Wie der Wirtekreis ankündigt, können die Passanten auch Profi-Spargelrezepte mitnehmen oder eine kleine Kostprobe von ausgewählten Spargelgerichten nehmen.