Konstanz vor 1 Stunde

Keine Lust aufs Seenachtfest? Auch an diesen Orten wird am 10. August viel geboten

Zehntausende Besucher an einem Tag; Straßen und Züge noch verstopfter als ohnehin an einem Wochenende; viel Lärm und Scherben – kurzum: Für viele Konstanzer ist das Seenachtfest mehr Graus als Genuss. Etliche Einheimische fliehen – dem Strom der Gäste entgegen – aus der Stadt. Wir zeigen einige Alternativangebote in der Region, die es sich zu besuchen lohnt.