Konstanz Keine Autos mehr, aber mehr Flächen zum Entspannen: Wie das linke Konstanzer Rheinufer aussehen könnte

Die Stadt beschäftigt sich mit einem Vorschlag der Jungen Union Konstanz zur Erweiterung der Freizeitangebote abseits des Herosé-Areals. In diesem Bereich gibt es seit Jahren einen Konflikt zwischen Anwohnern und zu laut feiernden Besuchern.

Am Herosé qualmen im Sommer nicht nur Grills, das Gebiet nahe der Fahrradbrücke ist seit Jahren eines der hitzigen Themen der Stadt. Über Wochen und Monate haben Verwaltung und Politik auch 2017 darum gerungen, was zu tun ist, um nicht endgültig einen Brennpunkt zwischen Anwohnern und feiernden Besuchern entstehen zu lassen. Jetzt hat die Junge Union Konstanz (JU) einen Vorschlag: eine Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten auf der linksrheinischen Seite im Bereich Webersteig soll das Herosé-Areal entlasten.

Fünf Bereiche zur Umgestaltung für die freie Zeit des Tages hat die JU nun in einem Katalog festgelegt und mehreren Gremien in der Stadt vorgestellt. Darunter sind aufwendige Pläne zum Bau einer Kleinkunstbühne neben dem Bodenseeforum oder der Umwandlung der Wessenbergschule in ein Hostel, sobald die Zukunft der Schule geklärt ist – ambitionierte Ziele, die Zeit und Geld kosten. Schnell könnte es dagegen am Webersteig gehen, nachdem die CDU den Ball ihrer Jugendorganisation aufgenommen und in den Technischen und Umweltausschuss getragen hat. Die Verwaltung soll prüfen, ob und wie das linksrheinische Ufer als Freizeitfläche nutzbar ist. Nachdem die Ausschussmitglieder diesem Vorschlag zustimmten, sagt der JU-Kreisvorsitzende Levin Eisenmann: "Unsere Erwartung ist jetzt, dass zügig darüber gesprochen wird, welche Ideen bereits zeitnah umgesetzt werden können."

Wird die Strandbar größer?

Die Stadt habe signalisiert, den Bereich zwischen Humboldt-Gymnasium und Taubenhaus in eine verkehrsberuhigte Zone umwandeln zu wollen, Autos also bis auf Ausnahmen von dort fernzuhalten. Ziel der Verwaltung ist es, dort auch "die öffentlichen Stellplätze vollständig aufzulösen". In einem Gespräch mit Vertretern der JU habe die Verwaltung laut Eisenmann auch bei einer Versetzung des Taubenhauses und der Öffnung des Areals rund um die Wessenbergschule Bereitschaft signalisiert. Martin Wichmann vom Umweltamt erklärt: "Selbstverständlich sind kleinere Maßnahmen vorgezogen und kurzfristig möglich und auch vorgesehen." Als Beispiel nennt er eine zusätzliche Grillstelle mit Tischen und Bänken am Grillplatz Schänzle, die "in den nächsten Wochen" aufgestellt werden soll. Für den Bereich Humboldt sollen die Planungen im zweiten Quartal 2018 vorgestellt und Mittel für die Haushaltsberatungen beantragt werden.

Unklar ist noch, ob die Fläche der im Sommer beliebten Strandbar vergrößert werden kann. Die JU will das ausdrücklich, muss nun allerdings in weitere Gespräche mit dem Studierendenwerk Seezeit als Betreiber gehen. Bei Seezeit herrscht laut der Sprecherin Elke Vetter "grundsätzlich Interesse an neuen Ideen", genaue Pläne über eine mögliche Vergrößerung liegen beim Studierendenwerk allerdings noch nicht in der Schublade.