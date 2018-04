Konstanz Keine Angst vor Molekülen: Zwei Konstanzer Schüler erfolgreich bei Jugend forscht

Max Wiedmaier und Akane Fukamachi stellen aus Berliner Blau einen Akkumulator her

Konstanz – Die größte Schwierigkeit war es, aus der blauen Farbe mehr Leistung herauszupressen. Das gelang, indem Max Wiedmaier von der Geschwister-Scholl-Schule und Akane Fukamachi vom Suso-Gymnasium das Pulver des Farbstoffs in Tablettenform pressten. So stellten sie einen Akkumulator aus Berliner Blau her, eine Farbe, die normalerweise auf der Leinwand und in Kunstausstellungen Eindruck macht.

Wie das Experiment funktioniert

Der Prozess, wie die Farbe elektrische Leistung erbringt, ist im Experiment dann doch komplizierter: Die Tablette packten die Schüler in eine Folie ein, die in Kalium-Nitrat getränkt war. "Sie wird durch ein Kabel mit einem Zinkblech im Reagenzglas verbunden", erläutert der 18-Jährige. Das Zinkblech, das in Elektrolyt-Lösung getaucht ist, gibt Elektronen ab, diese wandern über das Kabel und lagern sich im Berliner Blau ab. "Es reagiert und wird zu Berliner Weiß. Während der Entladung erzeugt der Farbstoff Energie."

Wozu diese Forschung gut sein kann

Der Aufbau des Experiments, mit dem Max Wiedmaier und Akane Fukamachi die Jury des Wettbewerbs Jugend forscht auf Landesebene überzeugte, ist nicht anwendungsorientiert, es handele sich um Grundlagenforschung. Wollte man mit Berliner Blau weiterarbeiten, müsste man die Leistung verbessern. "So, wie wir es gemacht haben, könnte man den Akku für einen Rauchmelder oder eine Armbanduhr nutzen." Die Bedeutung des Experiments ist dennoch groß: Bisher werden Akkus etwa für Smartphones aus Oxiden hergestellt, die vor allem in Asien vorkommen. Für ihre Aufbereitung werden giftige Substanzen eingesetzt. Einen Ersatz zu finden, ist daher eine attraktive Aufgabe.

Dass sie ihren Versuchsaufbau nun noch einmal beim Wettbewerb in Darmstadt auf Bundesebene präsentieren dürfen, freut den 18-Jährigen, auch wenn er wenig Zeit haben wird, sich darauf vorzubereiten. Das Abitur gehe dann doch vor.

Wie die Schüler von der Teilnahme profitierten

Für Max Wiedmaier, der Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule macht, ist die Teilnahme an dem Wettbewerb ein großer Gewinn, sagt er. Angeregt hat ihn eine Chemielehrerin in der zehnten Klasse. Mit Akane Fukamachi nahm er sich des Experiments an, das er aus einem Jugend-Forscht-Workshop kannte. Ein Professor der Pädagogischen Hochschule Freiburg hatte es vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit Akane Fukamachi habe ihm viel Spaß gemacht, "es war schön zu sehen, wie Schüler zweier Schulen etwas Gutes hinbekommen". Beide entdeckten gemeinsame Leidenschaften jenseits der Chemie – die Liebe zu alten Sprachen etwa.

Wie es weitergehen soll

In Zukunft wird die Chemie Max Wiedmaier weiter begleiten, vielleicht auch die Biochemie. Er habe Schwierigkeiten, sich zwischen Chemie und Biologie als Studienfach zu entscheiden, sagt er. Ein Studium der Biochemie in Heidelberg könne er sich daher gut vorstellen. Vom Wettbewerb profitiert Max Wiedmaier auch in Hinblick auf sein Studium. Er und Akane Fukamachi dürfen ein Praktikum am deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg absolvieren. Was Forschung bedeutet, können sie dort erneut austesten.

Zum Wettbewerb

Das Bundesfinale, dieses Jahr in Darmstadt am 27. und 28. Mai ist der Höhepunkt der Wettbewerbsrunde. Sie Anforderungen sind strenger als zuvor: Für den Vortrag vor der Jury haben die Schüler nur noch fünf Minuten Zeit, es folgen 20 Minuten Diskussion. Die Schüler messen sich in sieben Fachgebieten aus der Naturwissenschaft. Neben den Fachvorträgen bietet die Stiftung Jugend Forscht den Teilnehmern ein Rahmenprogramm rund um die Wissenschaft.