Konstanz 26. Januar 2020, 13:00 Uhr

Kein mildes Urteil: Unfallverursacher muss ins Gefängnis

Ein Jahr und sechs Monate. So lang muss ein Mann in Haft, der vor einem Jahr einen Unfall in Langenrain verursacht hatte. Mit überhöhter Geschwindigkeit war er in ein Fahrzeug gerast – der Fahrer des entgegenkommenden Autos ist bis heute im Wachkoma.