Herr Puchta, wie kam es in Konstanz an, dass Sie nicht mehr für die SPD im Gemeinderat sitzen?

Ich habe noch nie so viele Reaktionen erhalten, wenn mein Name im Südkurier aufgetaucht ist. Vor allem aus dem beruflichen Umfeld haben sich viele Leute bei mir gemeldet – erstaunlicherweise fast nur positiv und respektvoll hinsichtlich meiner Entscheidung.

Die SPD-Fraktion hatte da eine andere Wahrnehmung und warf ihnen vor, das Mandat nicht zurückzugeben, sei eine Entscheidung am Wählerwillen vorbei.

Die Bürger, die sich bei mir meldeten, sehen die Gemeinderatswahl ganz klar als Persönlichkeitswahl. Hätte ich übrigens mein Mandat zurückgegeben, dann wäre für die SPD der vierte Nachrücker Stadtrat geworden. Wir sind dann schon beim elften Listenplatz, wäre das dann der Wählerwille? Ich bezweifle es.

Konstanz Paukenschlag zum Wochenbeginn: Stadtrat Jürgen Puchta verlässt die SPD Konstanz – und das wohl nicht ganz schiedlich und friedlich Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorwurf, durch den Übertritt zu den Freien Wählern für ein Gleichgewicht der beiden Fraktionen zu sorgen, perlt an Ihnen ab?

Ja. Es ändert sich bei der Besetzung der Ausschüsse dadurch ja nichts, wenn ich das richtig überblicke. Außerdem sollte es in der kommunalen Politik vordergründig um Sachfragen gehen.

Empfanden Sie den Umgang nach ihrem Partei- und Fraktionsaustritt als fair?

Ich habe mehr als 20 Jahre aktiv für die SPD Politik gemacht. Mir dann quasi vorzuwerfen, ich hätte die Partei missbraucht, das kann ich nicht verstehen. Und zum Hinweis über das Verteilen von Flugblättern während des Wahlkampfs 2014 durch Unterstützer aus der Partei: Ich habe 5000 Flyer persönlich in die Briefkästen der Konstanzer geworfen. Ich habe also ein reines Gewissen.

Hat Sie die Schärfe geärgert, die in der Pressemitteilung zu ihrem Ausscheiden durchklang?

Ich habe damit gerechnet. Das ist ein typischer Reflex. Um nochmal auf das Thema Fairness zu sprechen zu kommen: Abgesprochen war eine andere Reihenfolge der Kommunikation, und zwar, dass ich die Öffentlichkeit informiere. Ich erfuhr von der Pressemitteilung aber durch Sie. Ich hätte das schon gerne selbst erklärt. Das macht man nicht.

Sie hatten in unserem letzten Gespräch gesagt, die Entscheidung sei nicht von heute auf morgen gefallen. Wie lange trugen Sie den Gedanken mit sich herum?

Mindestens zwei Jahre. Letztlich haben die Dinge, die mich an der SPD-Fraktion schon immer störten, aber immer stärker zugenommen.

Werden Sie konkret?

Wir haben selten oder nie effektiv gearbeitet. Keine andere Fraktion führt solch lange Sitzungen, veranstaltet so viele Parteitermine. Man könnte vieles einfach schneller und sinnvoller besprechen. Wenn man wollte. Aber in der SPD wurde in den letzten Jahren zu oft Jein gesagt, zumindest von einigen in der Fraktion.

Weil man es sich mit niemandem verscherzen will?

Ja, würde ich schon sagen.

Und das ist bei den Freien Wählern anders?

Das ist mein Eindruck, ja. Ich kenne die Leute dort nun ja auch schon länger, die ersten Gespräche waren jedenfalls gut. Mir scheint, da wird zielführender gearbeitet.

Was sprach dagegen, fraktionslos zu arbeiten?

Da wären wir wieder bei der Effektivität. Man muss sich die Arbeit aufteilen, nicht jeder kann jede Vorlage im letzten Detail durcharbeiten. Nur in einer Fraktion kann ich etwas bewegen.

Und was sprach dagegen, mit Ende 50 zu sagen: Dauernd diese Sitzungen, dauernd diese Ausschüsse, mir langt es?

Weil ich gerne die Entwicklung von Konstanz mitgestalten möchte. In der Politik kann man wohl nirgends so viel bewegen wie auf kommunaler Ebene.

Sie sitzen im Ratssaal ab sofort nicht mehr neben den früheren SPD-Genossen, sondern gegenüber. Gibt man sich trotzdem die Hand?

Von meiner Seite aus schon, ich habe mit einigen von ihnen 15 Jahre zusammengearbeitet. Das darf man nicht vergessen, das schweißt auch zusammen. Mir wäre es persönlich deshalb auch nicht ganz egal, wenn es von der anderen Seite Abneigung gäbe.

Hat sich denn ihre politische Haltung geändert, verabschieden sie sich vom sozialdemokratischen Gedanken?

Natürlich nicht. Ich bin im SPD-Umfeld aufgewachsen, mein Bruder war Landtagsabgeordneter. Die Freien Wähler sind meiner Meinung nach sehr breit aufgestellt, man hat mir sogar gesagt, ich wäre nicht einmal der am weitesten links zu verortende Stadtrat (lacht). Was mir dort jedenfalls gefällt: Es gibt nicht diese klassische Parteistruktur.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein