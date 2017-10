Konstanz Kein Gewerbe auf Bettenberg: Verwaltung lehnt FDP-Vorschlag ab

Wo soll sich in Konstanz Industrie ansiedeln? Die Flächen sind rar, da wäre doch der ehemalige Truppenübungsplatz Bettenberg eine Möglichkeit. Diesen Vorschlag hatte die FDP gemacht und die Stadtverwaltung um Prüfung gebeten. Die sagt: Nein, eine Umnutzung des Naturschutzgebiets ist nicht möglich. Im Erdreich liegen wohl noch viel Munition und Kampfmittel.

Der Bettenberg wird in einem Teilbereich wohl noch für lange Zeit Sperrgebiet bleiben. So lautet die Botschaft aus der Stadtverwaltung. Sie hat auf eine Anfrage der FDP reagiert. Die Fraktion hatte die Prüfung angeregt, ob nicht zumindest ein Abschnitt des Areals für Gewerbebeauung genutzt werden könnte. Nach wie vor werden auf dem Gälnde Kampfmittel aus Militärzeiten vermutet. Zudem steht der Bettenberg unter Naturschutz. Um dieses Thema geht es am Donnerstag im Technischen und Umweltausschuss (ab 16 Uhr, Technisches Rathaus).

Wohin mit Gewerbe? Diese Frage beschäftigt seit langem die Stadtverwaltung und die Politik. Im Fokus stand stand wiederholt der Flugplatz. Um ihn gab es kontroverse Debatten, und es war von einer gewerblichen Nutzung einer Teilfläche bis zur gesamten Auflösung und Ansiedlung von Industrie die Rede. Die FDP hatte sich für den Erhalt des Flugplatzes stark gemacht, zugleich dann die Frage gestellt, ob nicht der ehemalige Truppenübungsplatz Bettenberg für Gewerbe in Frage kommen könnte. Kann er nicht, weder auf der Gesamt- noch auf einer Teilfläche, lautet verkürzt ausgedrückt die Antwort der Stadtverwaltung in der Vorlage für die Ausschusssitzung. Jede andere Nutzung widerstrebe naturschutzrechtlichen Zielen. Der Bettenberg diene als Naherholungsgebiet und stehe unter Naturschutz. Die Stadtverwaltung stehe allerdings mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Kontakt, um die Zugänglichkeit des Areals und dessen Naherholungspotenzial zu verbessern. Das soll bedeuten: Sofern möglich, sollen weitere Bereiche von belastendem Material beseitigt werden, damit Bürger den Bettenberg nutzen können; gerade auch im Hinblick auf das nahe dem Gelände entstehende Baugebiet Nördlich Hafner.

Das Areal ist 175 Hektar groß. Etwa ein Drittel ist belastet und gesperrt, der Rest ist für die Konstanzer zugänglich.

Grundsätzlich, erklärt auch die FDP in ihrem Prüfantrag, kann auch ein Naturschutzgebiet (FFH) bei überwiegendem öffentlichen Interesse unter strengen Auflagen umgenutzt werden. Die Voraussetzungen hierfür sieht die Stadtverwaltung nicht gegeben. Auch, weil der Gemeinderat im Jahr 2000 den Bettenberg als Ausgleichsmaßnahme unter anderem für künftige Bauvorhaben in Konstanz blockiert hat – zum Beispiel für Nördlich Hafner. Das Areal ist besonders in seiner Natürlichkeit zu erhalten. Dort lebten, schreibt das federführende Amt für Stadtplanung und Umwelt, streng geschützte Tierarten wie Baumfalke, Wanderfalke, Neuntöter, Gelbbauchunke, Kammolch und Fledermäuse wie das große Mausohr.

Bereits im vergangenen Jahr hat die BImA gegenüber dem SÜDKURIER wenig Hoffnung auf eine baldige komplette Nutzung des Bettenbergs gemacht. Die im Erdreich steckende Gefahr sei noch beträchtlich, erklärte die Bonner Behörde auf Anfrage: "Es wurden Kampfmittel in erheblichem Umfang gefunden. Eine Mengenangabe ist uns leider nicht möglich", hieß es auf die Frage, wie viel Munition seit der Sperrung des Bettenbergs im Jahr 2009 beseitigt wurden. Welche Munition und wie viel davon noch im Untergrund steckt, darüber konnte die Bundesanstalt nur mutmaßen. Fest stand aber: In Vergangenheit sind immer wieder Kampfmittel zum Vorschein gekommen. Erst im März 2016 tauchten scharfe Blindgänger auf, ein Zufallsfund. Die Behörde lässt nicht mehr gezielt nach Munition und Sprengstoff suchen. Allerdings werde geprüft, ob am Rand der Sperrfläche und außerhalb Altlasten wie Öle und Treibstoffe liegen.

Der Bettenberg

Das Areal ist rund 170 Hektar groß. Etwa 58 Hektar sind wegen Belastung mit Kampfmitteln für die öffentliche Nutzung gesperrt. Das Areal hat eine militärische Vergangenheit hinter sich. Die Ursprünge gehen bis ins Jahr 1909 zurück, als ein Teilbereich für die militärische Ausbildung genutzt wurde. Ab 1935/1936 vergrößerte die Wehrmacht den genutzten Bereich. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bedienten sich französische Truppen des Bettenbergs. Von 1978 bis 1995 nahm eine Fernspäherschule der Bundeswehr das Areal ein. Nach mehreren Funden scharfer Kampfmittel durch den Bund als Eigentümer wurde der Bettenberg im Jahr 2009 gesperrt. 2011, nach Entmunitionierung, wurde ein großer Teil für die öffentliche Nutzung wieder freigegeben.