Konstanz vor 1 Stunde

Kein Anschluss unter dieser Filiale: Bei der Postbank in Petershausen stehen die Kunden immer öfter vor verschlossenen Türen

Erst kürzlich kündigte die Postbank an, ihre Filiale in der Moltkestraße auch über das Jahresende hinaus offen zu halten. Die Bürger im größten Stadteil von Konstanz waren erleichtert. Jetzt hat die Filiale wegen "eines betrieblichen Problems" immer häufiger doch schon zu. Was steckt hinter den Ausfällen in Petershausen?