Konstanz Katrin Göring-Eckardt in Konstanz: Grün ist die Hoffnung

Enspurt in der Bundestagswahl: Die Grüne haben die Hoffnung auf Platz drei noch nicht aufgegeben. Wie Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der Basis am Bodensee Mut machte und warum sie sich auch mit Horst Seehofer an den Verhandlungstisch setzen würde.

Das Wort „siebenkommafünf“ hat kaum die Lippen des Fragestellers verlassen, da tut sich etwas im Saal. Irgendwie ändert sich das Klima im Konstanzer Restaurant Terracotta, und auch in der Mitte, auf dem runden grünen Podest, straffen sich die zwei Kandidaten: Martin Schmeding, der hier im Wahlkreis für seine Partei bei der Bundestagswahl antritt, und Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, die sich die Frage, wie die Grünen denn aus der Erfolgsarmut herausfinden könnten, höflich angehört hat und dann leidenschaftlich wird. Den Kampf um Platz drei am kommenden Sonntag, um ein Überrunden der AfD, um die Chance auf einen Platz in einer vorzugsweise wohl schwarz-grünen Koalition – sie haben ihn noch nicht aufgegeben.

So steht dann auch die zweite Hälfte von Göring-Eckardts Auftritt vor weit mehr als 200 Zuhörern ganz im Zeichen der Hoffnung. Das Wort „Richtungsentscheidung“ fällt immer häufiger, und die anfangs zahmen Angriffe der – in eigenen Reihen nicht unumstrittenen – Spitzenkandidatin werden schärfer. In vier Jahren, so die Botschaft, ist es für viele wichtige Entscheidungen zu spät. „Geben Sie uns die Chance, dass wir ernsthaft und kraftvoll verhandeln können“, fordert Göring-Eckardt. Und zwar auch mit der CSU, über deren Chef Horst Seehofer (und nebenbei: sich selbst) die langjährige Bundestagsabgeordnete sagt: „Wenn es um die Rettung des Planeten geht, werde ich mich auch mit dem an den Tisch setzen.“

Organisiert ist Göring-Eckardts Auftritt als eine Art Fragerunde. Townhall Meeting, Bürgerversammlung, nennt sich das und geht so: Die Befragten stehen in der Mitte, und wer etwas wissen will und das Glück hat, mit dem Handzeichen auch bemerkt zu werden, darf etwas fragen. Am Freitagabend führt das zu einem munteren Ritt über die Themen – von Flüchtlingen über Klima und Einkommensgerechtigkeit bis zu Rente, Türkei und Verkehr. Und es kommt in dieser Runde eben auch dazu, dass einer fragt, warum sich die Grünen nicht auf ihre Kernthemen konzentrieren können, und zwei Fragen später moniert wird, die Grünen würden nur als Klima-Partei wahrgenommen. Und auch die siebeneinhalb-Prozent-Frage wird so selbstzerfleischend offen gestellt, wie das nur Grüne können.

Auf wenige Botschaften lassen sich die Antworten nicht reduzieren, aber die Zielrichtung sehr wohl. Göring-Eckhardt ruft ihre Zuhörer dazu auf, jeder solle 20 Bekannte überzeugen, diesmal grün zu wählen. Sie zeichnet das Bild einer Partei, die Werte über Gewinninteressen stellt, in der Außenpolitik auch mal „Kante zeigen“ will, die schmutzigsten Kohlekraftwerke stilllegen, die Massentierhaltung beenden, Sozialwohnungen und Baugruppen fördern und den Welthandel fairer machen will.

Bei den Zuhörern in Konstanz ist da an diesem Freitagabend neun Tage vor der Bundestagswahl nicht mehr viel Überzeugungsarbeit nötig. „Grün ist die Hoffnung“, sagt eine Dame im Hinausgehen. Martin Schmeding wiederholt seine Eröffnungsworte und erinnert an den Leitsatz des grünen Wahlkampfs, in dem die eigenen Unterstützer so viel Zuwendung brauchen: „Zukunft wird aus Mut gemacht.“

Der Wahlkampf

Das Ringen um die Stimmen bei der Bundestagswahl am 24. September geht in die Zielgerade; die Kandidaten fast aller Parteien hatten prominente Unterstützung im Wahlkreis. In der Region waren unter anderem Wolfgang Schäuble (CDU), Sigmar Gabriel (SPD), Dietmar Bartsch (Die Linke) und Hans-Ulrich Rülke (FDP). Kommen wird neben anderen noch Kanzleramtsminister Peter Altmaier (Freitag, 11.30 Uhr, Konzil Konstanz). (rau)