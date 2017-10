vor 1 Stunde Philipp Zieger Konstanz Kampf gegen zu viele Ferienwohnungen: Wie das Zweckentfremdungsverbot angepasst werden soll

Die Stadt möchte die Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnraum ändern. Der Fachauschuss hat schon grünes Licht gegeben, am Donnerstag muss noch der Gemeinderat entscheiden. In Zukunft sollen Wohnungen nicht mehr so einfach als Ferienwohnungen nutzbar sein.