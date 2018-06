vor 4 Stunden SK Konstanz Kampf gegen Leukämie: Engagierte Konstanzer Schüler stellen Typisierungsaktion auf die Beine

Ohne Lehrer, ohne Eltern, aber mit viel Sinn für Mitmenschen in größter Not: Die Schülermitverantwortung des Alexander von Humboldt-Gymnasiums hat zusammen mit der DKMS eine Aktion organisiert, bei der sich Stammzellspender registrieren lassen können. Am Freitag um 13 Uhr ist es so weit.