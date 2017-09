Konstanz "Kämpfe den guten Kampf": Schweizer Baptisten-Gemeinde mit fragwürdiger Werbung

Eine ultrakonservative evangelische Gruppe aus der Schweiz verteilt Bibel-Heftchen in Konstanz und hält Vorträge im Konzil. Das Erscheinungsbild der Heftchen wirft Fragen auf.

Sie tauchen plötzlich auf, geben Heftchen mit einem Bibel-Auszug weiter und sind wieder verschwunden. Zeit, die Vertreter einer Schweizer Bibel-Baptistengemeinde anzusprechen, bleibt nicht. Seit einigen Tagen sind sie in Konstanz unterwegs, werfen das Evangelium des Johannes und den Brief des Paulus an die Römer in Briefkästen und geben es an Passanten weiter. Darin wird auch für Vorträge anlässlich der 500-Jahr-Feier zur Reformation geworben, auch im Konzil finden sie in den kommenden Wochen mehrmals statt. "Diese Gruppe hat nichts mit der evangelischen Gemeinde in Konstanz oder den von ihr organisierten Feierlichkeiten zum Luther-Jubiläum zu tun", sagt Hiltrud Schneider-Cimbal, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz.

Mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge auf dem Heftchen weist die Bibel-Baptistengemeinde aus St. Peterzell (Kanton St. Gallen) auf einen "Glaubenskampf" hin. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet. Dort beschreibt sich die Gruppe als "örtliche, unabhängige, bibelgläubige Versammlung, die die biblischen Prinzipien einer neutestamentlichen Gemeinde predigt, unterrichtet und praktiziert, wie dies in Gottes Wort gelehrt wird". Dies offenbar mit Nachdruck, denn die in Konstanz verteilte Mini-Bibel ruft ferner auf: "Kämpfe den guten Kampf." Videos zeigen Demonstrationen in deutschen Altstädten.

Pastor Reiner Behrens von der Kreuzlinger Chrischona-Gemeinde, eine evangelische Freikirche, schätzt die Gruppe als ultrakonservativ ein. Diese Gruppe gehöre nicht zu den Gemeinden und Verbänden, die zur Schweizerischen Evangelischen Allianz, einem Verband von evangelischen Frei- und Landeskirchen. Die St. Peterzeller Baptistengemeinde verpflichtet ihre Mitglieder laut eigener Beschreibung zu einem besonders gottesfürchtigen Leben. Die Mitglieder glauben demnach an die kurz bevorstehende Wiederkehr Jesus Christus auf Erden, den ewigen Tod und die Hölle für getätigte Sünden und die Absonderung von allem Nicht-Christlichen. "Da ich mich sehr für die Einheit der Christen einsetze, tut es mir besonders weh, wenn extreme Gruppen unangenehm auftreten, die kaum Kontakt zu Christen anderer Gemeinden suchen", kritisiert der in Kreuzlingen tätige Pastor Reiner Behrens.

Konzil-Geschäftsführer Manfred Hölzl bestätigt die Veranstaltung der Gruppe aus der Schweiz. Eine Veranstaltung hat bereits vor knapp zwei Wochen stattgefunden. In nächster Zeit habe die Baptisten-Gemeinde das Konzil noch für drei weitere Abende gebucht. "Wir haben uns das angeschaut und halten die Leute für harmlos", sagt Hölzl. Gerade bei Buchungen aus dem kirchlichen Bereich sei die Entscheidung über eine Zu- oder Absage zur Belegung des Konzils für ihn und sein Team nicht einfach. "Wir prüfen jede Anfrage, ich will hier keine Radikalen im Haus", sagt Hölzl. Sollte der Organisator einer Veranstaltung nicht belegen können oder wollen, dass er nicht im Auftrag einer Sekte auftrete, erhalte er von Hölzl eine Ablehnung.

Das sind Baptisten

Der Begriff Baptist leitet sich vom griechischen Wort für untertauchen oder – im übertragenen Sinn – taufen ab. Wesentliches Merkmal des Baptismus ist die bewusste Taufe in Abgrenzung an die Taufe von Kindern, die Baptisten ablehnen. Die Gläubigen lassen sich bei dieser Form der Taufe vollständig unter Wasser tauchen, häufig auch in Seen oder Flüssen. Die Gottesdienste unterliegen keinem festen Ablauf, jede Gemeinde legt diese eigenständig fest und wird freikirchlich durch Spenden oder Mitgliederbeiträge finanziert. Es gibt meist keinen festen Priester, jeder Gläubige darf religiöse Handlungen wie Taufe, Abendmahl oder Predigt vornehmen. Weltweit gibt es geschätzt 47 Millionen Baptisten, mehr als ein Drittel davon lebt in Nordamerika. (bbr)