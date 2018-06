Junges Blut, frischer Wind und neue Ideen: Die nächste Generation übernimmt Verantwortung und organisiert das Litzelstetter Seeblickfest, um eine liebgewordene Tradition in die Zukunft zu führen. Zu den treibenden Kräften im Organisations-Komitee der drei veranstaltenden Gruppen zählen Niels Huber (23) vom Kuckucks-Ballett, Julian Kleiner (23) und Andre Huber (23) vom Fanfarenzug Kuckuck sowie Manuel Niebling (29) von der Narrenzunft Kuckuck.

Den alten Hasen Arbeit abnehmen

Ein junges Team, das ein Ziel hat: Den alten Hasen Arbeit abzunehmen und der Bevölkerung zwei heitere, unbeschwerte Abende zu bieten. Das Seeblickfest am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, wird auch ihre Handschrift tragen.

"Es sind immer die selben, die organisieren und arbeiten", sagt Andre Huber. Er und seine Kameraden helfen schon seit vielen Jahren beim Seeblickfest mit. Sie wollen jetzt die ältere Generation entlasten und nehmen das Heft des Handelns in die Hände. "Wir probieren es jetzt einfach mal", meint Manuel Niebling. "Das Seeblickfest kann man nicht neu erfinden. Wir übernehmen das Fundament und lassen in kleinen Nuancen Änderungen einfließen."

Spezieller Charme des Festes

Sie alle schätzen das kleine, überschaubare Fest, das im zweijährigen Turnus auf dem Hof zwischen Grundschule und Seeblickhalle mit dem idyllischen Blick auf den Bodensee und die Mainau stattfindet. Warum sie sich für die Veranstaltung engagieren? "Es ist schön für das ganze Dorfleben", meint Andre Huber und Manuel Niebling ergänzt: "Ich finde es immer toll, wenn Jung und Alt zusammentreffen und schöne Stunden gemeinsam verbringen."

Wesentliche Änderung in diesem Jahr: Es gibt keine Wertmarken mehr; an jedem Stand können die Besucher direkt bezahlen. "Für die Gäste ist es deutlich bequemer. Einen halben Kilometer Wertmarken in Händen zu halten, fanden nicht alle Besucher toll", sagt Niels Huber.

Organisatorisch sei das alte System mit nur einer Bezahlstelle komfortabler gewesen. Die dezentrale Variante sei aufwändiger, denn es sei beispielsweise mehr Wechselgeld erforderlich. Aber das junge Team hat sich für einen gewissen Mehraufwand zum Wohl der Gäste entschieden.

Programmatisch nur kleine Änderungen

"Wir werden die Grundausstattung an flüssigem Brot bereitstellen", erzählt Niels Huber schmunzelnd. Natürlich wird es auch alkoholfreie Getränke geben sowie eine kleine Bar mit exklusiven Mix-Getränken. Dazu bieten die Veranstalter das "Standard-Festessen", bestehend aus Grillwurst-Variationen, Steaks, Pommes und Salaten. "Es wird aber auch noch Gehaltvolleres geboten", verspricht Niels Hubereine kleine, kulinarische Überraschung.

Programmatisch gibt es nur geringfügige Veränderungen. So freut sich die Jungmannschaft auf den Auftritt der ebenfalls jungen Reichenauer Band "Sticks and Steel" am Freitagabend. "Sie spielt querbeet in eher rockiger Richtung; schöne Musik einfach", beschreibt Andre Huber.

Sympathische Revanche

Eine sympathische Revanche ist für Samstagabend geplant, denn dann sind die Fanfarenzüge Allensbach und Unteruhldingen zu Gast. "Wir spielen immer beim Hafenfest in Unteruhldingen", erklärt Huber. "Und außerdem verbindet uns eine lange und innige Hörfreundschaft" mit dem Fanfarenzug aus "Übersee".

Vor vielen Jahren probte der Fanfarenzug Kuckuck auf dem Purren, und zwar "laut und schlecht", wie kolportiert wird. So laut, dass es wohl auch in Unteruhldingen deutlich zu hören war. Am nächsten Tag habe der dortige FZ sich revanchiert, ebenfalls laut und schlecht, heißt es gerüchteweise. Mittlerweile haben sich die Fanfarenzüge längst zu hervorragenden Musikgruppen entwickelt, so dass sich die Gäste auf das Freundschaftskonzert getrost freuen dürfen.

Litzelstetten feiert

Das Litzelstetter Seeblickfest findet im zweijährigen Turnus auf dem Areal zwischen Grundschule und Seeblickhalle in der Großherzog-Friedrich-Straße statt. Veranstaltet wird es vom Fanfarenzug Kuckuck, der Narrenzunft Kuckuck und dem Kuckucksballett Litzelstetten. Das Programm: Am Freitag, 29. Juni, geht es um 18 Uhr los. Ab 19.30 Uhr spielt die Reichenauer Band "Sticks and Steel". am Samstag, 30. Juni, ist um 17.30 Uhr Festbeginn. Um 18.30 Uhr treten die Fanfarenzüge Unteruhldingen und Allensbach auf, um 19.30 Uhr Alleinunterhalter "Otti". Festende an beiden Tagen ist um 0.30 Uhr. (as)

