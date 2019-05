Ein laut Polizeiangaben offenbar psychisch kranker jüngerer Mann hat in Litzelstetten am Freitagnachmittag eine Frau und ein Mädchen ohne Vorwarnung attackiert und geschlagen. Die Attacken fanden im Bereich Holdersteig und in der Nähe der Reitanlage Guckenbühl statt, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage am späten Freitagabend bestätigte. Ein Mitarbeiter des Reiterhofs verständigte umgehend die Polizei. Der Täter verschwand nach der zweiten Tat in Richtung Dorfmitte, wo er laut Zeugenberichten nochmals durch unmotivierte Attacken auffiel, und ist seither auf der Flucht. Die beiden Opfer trugen keine schwereren Verletzungen davon. Die Polizei war bei der Suche des laut Beschreibungen jüngeren Mannes bisher nicht erfolgreich. Eine genauere Beschreibung liegt aktuell nicht vor.