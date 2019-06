Die Idee für eine Erweiterung der Skateanlage findet bei Familien Anerkennung. Die Jugendlichen Jannek Kaiser, Niklas Usath und Sven Okle hatten Kinder und Erwachsene eingeladen, sich über die zu beschaffende Halfpipe zu informieren.

Die drei Jugendlichen haben vor, das Geld durch Spenden und mithilfe von Sponsoren aufzutreiben.

„Das hier ist so eine Art Auftaktveranstaltung“, erklärt Ortsvorsteher Roger Tscheulin, der mit Ehefrau Sonja die Besucher mit Grillwurst im Brötle und Getränken versorgt. „Ich bin einfach begeistert von der Idee.

Eine tolle Geschichte.

Der Ortschaftsrat ist bereit, finanziell einzusteigen.

Wir wollen das miteinander stemmen“, sagt er begeistert.

Das Ehepaar Christian Strasser-Gackenheimer und Christine Strasser hat keine Kinder.

Konstanz Das Bergfest des Musikvereins Dettingen-Wallhausen kann starten: Die Suche nach Helfern war schwierig, aber nun stehen sie in den Startlöchern Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind hier, weil wir die Idee unterstützen und dies etwas Sinnvolles ist. Das hat schon eine andere Qualität als die Sachen, die wir früher zusammengebaut haben. Die sind immer zusammengefallen. Die Kinder sind hier gut versorgt. Das ist ein guter Platz“, erklärt sie.

„Wir haben Interesse am Dorfleben und wollen, dass die Jugend mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde es ganz toll, weil Jugendliche die Idee selber hatten und sie vorantreiben. Daher weiß man, dass Bedarf da ist“, betont er.

Der 17-jährige Felix Romer ist ein Kumpel der „drei Musketiere“ (Tscheulin). Er fährt Scooter, weil er sich ohne Lenker unwohl fühlt.

„Ich kann da mit Freunden fahren. Ich wohne in der Winterbergstraße. Den Scooter nehme ich auch mal für die Kurzstrecke, wenn ich im Ort unterwegs bin, beispielsweise in die Probe vom Musikverein im Alten Schulhaus.

Im Sommer bin ich recht häufig hier, wenn ich nicht am See bin. Im Winter seltener, wegen der Nässe und dem Schnee ist es dann nicht so bombig. Ich komme manchmal direkt nach der Schule hierher.

Dettingen-Wallhausen In Dettingen-Wallhausen können die Sozialdemokraten punkten: Der SPD-Ortsverein ist bei der neuen Sitzverteilung vorne mit dabei Das könnte Sie auch interessieren

Beim Kreuzlinger Hafen gibt es eine große Skateanlage, wo ich öfter hingehe“, erzählt er. Über die Faszination, die dieser Sport auf ihn ausübt, sagt er: „Das gibt schon einen Adrenalinkick; gerade dann, wenn ich einen Trick lange geübt und dann geschafft habe.“

Alexander Rommel hat seine drei Kinder mitgebracht.

„Ich freue mich, dass sich die Jugendlichen so hoch engagieren. Ohne sie würde gar nichts passieren. Ich finde das zukunftsweisend. Als Gastronomiebetriebe werden auch wir uns engagieren“, bekräftigt der Wirt des Landgasthofs Kreuz.

Nicole Müller ist mit ihrem fast vierjährigen Sohn gekommen. „Ich bin mit ihm öfter auf der Anlage. Er fährt mit dem Laufrad oder dem Roller. Aber heute sind wir nur da zum Zusehen. Eine Halfpipe wäre noch nichts für ihn, aber auf die kleinen Sachen wie die Rampe fährt er“, erzählt sie.

Cornelius O‘Shea und seine Kinder Lawrence (11) und Shauna (9) sind begeisterte Mountainbike-Fahrer. „Alles, was die Jugendlichen brauchen, das sollte man machen“, sagt der Vater über das Projekt.

Konstanz In Dettingen geht der Bürgerprotest in die nächste Runde. Jetzt geraten der Baubürgermeister und der Ortsvorsteher in die Kritik Das könnte Sie auch interessieren

„Ich war früher mit seinem Scooter öfter hier. Wenn die neue Rampe da ist, werde ich sie mit Scooter und Rad ausprobieren“, kündigt Lawrence an. Mit dem Mountainbike (MTB) hat Shauna gerade erst angefangen. „Hier fahre ich mit dem Rad auf dem Table hoch und runter. Sonst fahre ich noch Skateboard“, erzählt sie.

„Super, eine schöne Idee“, sagt Katja Wiest über die geplante Erweiterung.

„Die Kinder sind draußen und machen Sport mit anderen. Das schult Koordination und Geschicklichkeit und hat eine soziale Komponente. Meine Kinder sind mit ihren Mountainbikes oft im Wald“, ergänzt sie. Sohn Luis findet seinen Sport abwechslungsreich.

„Ich lerne immer wieder neue Sachen und Tricks kennen. Manche sind schwierig, aber die hier eher nicht. Ich war früher öfter hier. Das wurde für mich langweilig, weil ich schon alles kenne.

Wenn die Erweiterung da ist, wird es für mich wieder attraktiver“, erklärt der Zwölfjährige. Ähnlich sieht es auch sein Bruder Neo. „Es macht mir Spaß. Ich mache demnächst die Fahrradprüfung, dann darf ich auch mit dem Rad in die Schule“, erzählt der Zehnjährige.

Lisa ist die Einzige, die mit Inlinern fährt. „Das finde ich besser als Laufen. Ich nutze sie bei Ausflügen oder im Hof“, berichtet die Elfjährige.

Die neue Halfpipe könnte sie mit ihren Inlinern befahren. Aber so, wie sie sich einschätzt, würde sie sich das eher nicht trauen.

Da er schon als Kind mit seinem Laufrad die Treppen runtergefahren sei, habe seine Mutter das MTB-Fahren vorgeschlagen, berichtet der 13-jährige Lukas. „Vorher habe ich schon BMX, Scooter und Skater ausprobiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Erweiterung. Ich würde dann sogar meinen Scooter aus dem Keller holen“, erzählt er.