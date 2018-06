von SK

Erneut war das Konstanzer Rheinufer Austragungsort einer nächtlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten: Durch Schläge und Fußtritte ist am Dienstag, gegen 1.45 Uhr, ein 20-Jähriger in der Straße Am Rheinufer von Jugendlichen malträtiert worden. Ein zur Hilfe eilender 24-jähriger Mann wurde ebenfalls angegriffen und durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt. Im Krankenhaus zeigte sich der 20-Jährige bei der Versorgung seiner Platzwunde wenig kooperativ, pöbelte gegen das Krankenhauspersonal und verließ schließlich die Klinik. Hintergrund der Auseinandersetzung dürften zurückliegende Streitigkeiten gewesen sein. Im Rahmen der Fahndung der Polizei konnte eine Streife einen alkoholisierten 17-Jährigen in der Steinstraße aufgreifen. Dieser junge Mann steht Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Er musste von den Beatmen in Gewahrsam genommen werden, da Angehörige sich weigerten, den stark alkoholisierten Jugendlichen in Obhut zu nehmen. Die Polizei bittet nun eventuelle Zeugen, sich zu melden (07531) 995-0.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein