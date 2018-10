Konstanz vor 3 Stunden

Jetzt wird in Konstanz weiterverhandelt: Einer der größten Mafia-Prozesse Süddeutschlands zieht in eine ehemalige Firmenkantine

Zuerst wurde aus Platzgründen in Karlsruhe verhandelt, jetzt ist in Konstanz alles bereit für einen der größten Mafia-Prozesse in Süddeutschland. Ab diesem Dienstag steht in einer umgebauten Kantine eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler mit Verbindung zur Mafia vor Gericht.