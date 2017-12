Konstanz Jetzt ist es definitiv: Die Konstanzer Z-Brücke wird erst 2018 fertig

Verzögerungen bei Lieferanten und nun auch noch das Wetter: Das Prominente Bauvorhaben verspätet sich um mehrere Wochen. Die Stadt hofft jetzt auf einen Termin vor Fasnacht.

Radfahrer auf dem Weg zwischen Innenstadt und Wollmatingen müssen sich ebenso gedulden wie die Schüler der Gemeinschaftsschule: Die neue Z-Brücke über die Bahngleise in Petershausen wird nun endgültig nicht mehr in diesem Jahr fertig. Das bestätigte Tiefbauamts-Chef Wolfgang Seez. Noch letzte Woche hatte er gehofft, dass die fehlenden Teile an Geländer und Aufzug dieses Jahr eingebaut werden können. Als am Montag aber Schnee auf der Baustelle lag, war klar: Es wird mit einer Eröffnung vor 2018 nichts mehr.

Wann der Radweg entlang der Bahn wieder freigegeben wird, hängt vom Wetter ab. Im Moment ist der größte Teil der Trasse als Baustellen-Zufahrt abgesperrt, nur für Fußgänger bleibt noch ein schmaler Streifen. Da noch Erd- und Aufzugsarbeiten zu machen sind, kann die Stadtverwaltung laut Wolfgang Seez auf diese sichere Zufahrt noch nicht verzichten. "Wir bemühen uns, den Radweg so schnell wie möglich wieder freizugeben", betont Seez. Ursprünglich war dies bereits für den Sommer 2017 geplant gewesen.

Bei der Brücke selbst hängt die Stadt nicht nur vom Wetter, sondern auch von Lieferanten sowie externen Büros ab. Im Moment, so Seez, fehlen noch Details an Aufzügen und Geländern, die aber für die Sicherheit erforderlich sind. Und selbst wenn alles an- und eingebaut ist, müssen noch Gutachter ran. "Neben der baulichen Fertigstellung gehören auch die fachtechnischen Abnahmen (wie zum Beispiel TÜV-Abnahme der Aufzugsanlagen, et cetera) nach Abschluss der Arbeiten dazu", erklärte Seez auf Anfrage.

Die Bauarbeiten an der schon vor Jahren im Grundsatz beschlossenen Brücke laufen seit Frühjahr 2016. Seither gab es mehrere Rückschläge. Unter anderem stiegen die Kosten für das Bauwerk auf bis zu 6,2 Millionen Euro. Doch auch der Bau selbst verlief nicht störungsfrei. Am 28. Februar 2017 fiel ein Kran plötzlich um und krachte auf den teils abgesperrten Radweg. Damals kam es einem Wunder gleich, dass keine Personen zu Schaden kamen.