Weiße Pracht für Schneefreunde, Angst vor Unfällen für Autofahrer: Seit dem frühen Donnerstagmorgen schneit es in Konstanz erstmals in diesem Winter stärker. Die Technischen Betriebe der Stadt (TBK) sind laut Abteilungsleiter Henry Rinklin "seit Beginn des Schneefalls in der Räumung aktiv".

Keine größeren Unfälle, Stadtwerke-Busse fahren mit Verspätungen

Die Polizei Konstanz hat laut ihrem Sprecher Bernd Schmidt bis auf kleine, harmlose Unfälle – einer davon in der Mainaustraße – am Morgen keine Vorfälle zu vermelden. In den Landkreisen Friedrichshafen und im Allgäu, ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Konstanz, sorgten Schnee und Glätte dagegen laut Polizei auch für schwerere Unfälle. Die Busse der Stadtwerke Konstanz fahren, allerdings mit Verspätungen, wie es von der Pressestelle dort heißt.

Gegen 10 Uhr sollen die bis zu 70 Fahrer der großen, mittleren und kleinen TBK-Räumfahrzeuge ihre erste Tour durch die wichtigen Hauptstraßen der Stadt beenden und dann umgehend von vorn beginnen, erklärt Henry Rinklin. Dann werde auch mehr Salz eingesetzt, um den Verkehr für eine längere Zeit fließend halten zu können.

TBK mit ersten großen Räumeinsatz dieses Winters zufrieden

"Aus unserer Sicht läuft der Einsatz gut, wir sind zufrieden", sagt Rinklin. Die TBK seien auf die Situation durch die Informationen ihres Wetterdienstes informiert gewesen. "Wir haben deshalb am Mittwochabend vorgearbeitet und die Straßen vor Mitternacht mehrere Stunden mit Salz gestreut." So soll einer Vereisung unter der Schneedecke vorgebeugt werden.

Schneit es sehr stark, wachse der Schnee dennoch teilweise zu einer geschlossenen Decke an. Dies weil laut Rinklin eine Runde durch die Stadt rund dreieinhalb Stunden dauert. Dort, wo die TBK mit der Räumung beginnen, sammelt sich der Schnee bis zum Beginn der nächsten Runde also an.

Nebenstraßen werden erst ab einer höheren Schneedecke geräumt

Dass sich viele Autofahrer über Untätigkeit der Räumfahrzeuge wundern, könnte daran liegen, dass Nebenstraßen erst ab einer Höhe von zehn bis 15 Zentimetern geräumt werden, erklärt Rinklin. "Damit rechnen wir heute aber nicht mehr." Laut Wetterprognosen ist im Laufe des Donnerstags mit weiteren Schneefällen zu rechnen, auch am Freitag und Samstag sind immer wieder Schneefälle zu erwarten.