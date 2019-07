Erbsenprotein und Rote Beete – welcher begeisterte Grillfleischfan hätte gedacht, dass diese Substanzen wichtig werden in seinem Leben? Der Beyond Burger (beyond bedeutet jenseits von), erhältlich bei Lidl und in wenigen Gastronomien in Konstanz, sorgt für Aufregung – bei Veganern und Fleischessern gleichermaßen.

In den USA sind der Beyond Burger und sein größter Konkurrent, der Impossible Burger, schon länger ein Trend unter jenen Veganern, die den Geschmack von Fleisch vermissen, und Fleischessern, die einer Ernährungsalternative gegenüber aufgeschlossen sind. Das Geheimnis der Produkte: Sie kommen echtem Fleisch in Geschmack und Konsistenz relativ nahe. Der Beyond Burger schafft das mit Erbsenprotein und roter Beete, der Impossible Burger durch Kartoffeln und Kokosnussöl.

Bei Ko'ono läuft der Beyond Burger besser als erwartet

„Vegan, das kommt immer mehr“, sagt Jacqueline Perk, Mitinhaberin des Restaurants Ko'ono in Litzelstetten. Vor vier Wochen hat ihr Mann den veganen Bratling auf die Karte gesetzt, er kostet 12,50 Euro. „Wir haben den Burger auf Instagram beworben, das wurde sehr viel geklickt und geteilt“, berichtet Jacqueline Perk. Entsprechend groß sei die Nachfrage. Erst kürzlich mussten die Gastronomen Nachschub für die Patties vom Großhandel in Ravensburg besorgen. Das ist der Nachteil: Der Beyond Burger wird aus den USA importiert, ein regionaler Bezug ist nicht möglich.

Die Nachfrage ist groß, die Neugier auch

Etwa 150 Burger hat das Ko'ono verkauft, mit so guter Nachfrage hatten Perk und ihr Mann nicht gerechnet. Viele Gäste bestellen den Beyond Burger aus Neugier, oder, weil sie in den Medien davon gehört haben. „Manche rufen auch an und fragen, ob sie vegane Freunde ins Restaurant mitbringen können“, sagt Perk. Vegane Alternativen stehen deshalb schon lang auf der Speisekarte, bisher allerdings wurde der vegane Burger aus Falafel hergestellt. Jetzt wollen die Ko‘ono-Betreiber mit dem Beyond Burger, der fleischähnlicher schmeckt und aussieht, auch Nicht-Vegetarier überzeugen. „Viele wollen nachhaltiger essen, das ist ein großes Thema“, erläutert Perk.

Auch das Voglhaus setzt auf den Beyond Burger

Seit Anfang Mai führt auch das Voglhaus in Konstanz, das fast ausschließlich vegane Speisen anbietet, den Beyond Burger. Das Voglhaus-Team will den Kunden damit zeigen, dass fleischfreie Ernährung nicht gleichzeitig Verzicht bedeuten müsse. „Die Reaktionen sind großartig“, sagt Michael Hertlein, Mitarbeiter beim Voglhaus. Es kämen viele Leute, die von dem fleischlosen Burger gehört haben.

Natalie Hettich präsentiert den Beyond Burger im Voglhaus, den sie eben zubereitet hat. | Bild: Wagner, Claudia

Als Manko sieht Hertlein, dass die Burger-Pattys in den USA hergestellt werden, lieber wäre dem Voglhaus-Team, den Burger vor Ort aus regionalen Produkten zuzubereiten. Selbstgemacht sind die Barbecue-Sauce und der Krautsalat, der zum Burger serviert wird. Burger und Salatbeilage kosten zusammen 8,90 Euro. Den Patty zu importieren, sei aus seiner Sicht nicht der „Weisheit letzter Schluss“, das Angebot des Beyond-Burgers sei ein Anfang, um veganes Essen populärer zu machen.

Noch experimentieren die Gastronomien beim veganen Burgergenuss

Trotzdem: „Der Beyond Burger schneidet deutlich besser bei der CO 2 -Bilanz und der Vermeidung von Tierleid ab als ein Fleischburger“, sagt Hertlein. Im Mittelpunkt solle der Genuss stehen, nicht die Moralkeule. Eine Besonderheit hat zumindest anfangs die Kunden irritiert: Im Voglhaus wird das Burger-Pattie durchgeschnitten und nur die Hälfte genutzt. Laut Hertlein habe das Küchenteam diese Variante ausprobiert und sich dafür entschieden – andernfalls wäre der Burger zu massiv geworden.

Wie die Kunden das Angebot annehmen

Annina Maier, die sich vegan ernährt, vergibt gute Noten an den Beyond Burger im Voglhaus: „Er ist saftig und kommt dem Fleischgeschmack recht nahe. Hier gibt es ihn mit leckerer Beilage“, sagt sie. Auch Evelyn Spillmann lobt: „Ich bin sonst skeptisch bei Produkten, die Fleisch nachahmen. Aber der Beyond Burger schmeckt gut.“ Auch sie betont den Aspekt, dass mit dem Burger gezeigt wird, dass vegane Ernährung nicht automatisch Verzicht bedeutet – und, dass veganes Essen breiten Schichten zugänglicher wird.

Wo es den fleischlosen Burger noch gibt

Auch das Franchise-Unternehmen Burgerheart, das in Konstanz eine Filiale betreibt, bietet den Beyond Burger an, hier heißt er neckisch „Billy the rich“. Bei der Gastro-Kette rechnet man mit großer Nachfrage unter den vegetarisch essenden Gästen, schreibt Unternehmenssprecherin Theresa Hußenöder. Das Angebot sei ausbaubar.

Wer dem Trend bisher widersteht

Tiberius Triff hat schon Tausende vegane Burger zubereitet, geformt, frittiert. Auf den neuen Trend will er trotzdem nicht aufspringen, er überzeugt ihn nicht. Der Inhaber des veganen Cafés Sol in Petershausen will die Produkte auf der Speisekarte selbst herstellen, „der Beyond Burger hat mir zu viele E-Stoffe“. Anstelle einer industriellen Fertigung möchte er die Zutaten möglichst regional beziehen können.

Tiberius Triff (links) und Jannik Kötting mit den noch rohen Patties für den veganen Burger im Sol in Petershausen | Bild: Wagner, Claudia

Der Falafel-Burger – nicht so sexy, aber auch beliebt

„Ich finde den Trend nicht schlecht, warte aber darauf, dass jemand die Inhaltsstoffe in Bioqualität und regional anbietet“, sagt Triff. Einige neugierige Kunden hätten nach dem Beyond Burger gefragt, Triff schickt sie ins Voglhaus – oder zu Lidl. Viele langjährige Veganer, die das Sol besuchen, interessierten sich aber gar nicht für den Trend, sie bestellen gern den klassischen veganen Burger mit Falafel-Patty und Sesamsauce, er kostet 5,90 Euro. „Aber wenn der Beyond Burger dazu führt, dass noch mehr Leute auf Fleisch verzichten, erfüllt er seinen Zweck“, sagt Triff.

Jannik Kötting frittiert im Bistro Sol in Petershausen die Burger-Pattys. | Bild: Wagner, Claudia