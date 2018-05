Konstanz Jazz Downtown verwandelt Konstanz in Klein-New Orleans

Jazz Downtown verwandelt Konstanz in Klein-New Orleans

26 Bands spielten zu Gunsten der Hospizarbeit. Mehr als 2000 Menschen zogen swingend durch Konstanz

Als stimmungsvolle, beschwingte Bürgerbewegung kann man die Benefizveranstaltung Jazz Downtown bezeichnen. 26 lokale und regionale Bands spielten am Samstagabend in 26 Restaurants und Bars, und die Besucher spazierten vergnügt von einem Lokal zum anderen. Der Grund: Es gab so viel zu sehen, zu erleben und zu hören, dass die Musikbegeisterten nichts verpassen wollten. Schließlich konnten die Gäste aus einem reichen und tollen Musikrepertoire wählen, denn das Kaleidoskop der Genres reichte mit Rock, Soul, Blues, Flamenco und Salsa bis hin zu Klängen des Orients weit über Jazz hinaus. Die besonderen Merkmale der beliebten Benefizveranstaltungen zu Gunsten der Hospiz-Arbeit im Landkreis Konstanz: Alle Altersklassen unterschiedlichster Nationalitäten feierten gemeinsam.

Begeisterung im Sedir

Multikulti wurde im Pano zelebriert, denn mit Son Pa Ti reisten die Besucher zumindest emotional nach Cuba und wagten trotz einer gewissen Enge ein paar Salsa- und Son-Schritte. Mohamed Badawi mit seiner Band begeisterte im Sedir das Publikum, denn die multinationale Formation versierter Musiker machte mit den Klängen des Orients vertraut. Manch ein Fan musste auf diesen Genuss verzichten, denn in dem Lokal gab es zeitweise nicht einmal mehr einen Stehplatz. Doch die Besucher zogen dann eben weiter, beispielsweise in die Bürgerstuben, wo "The Roosters" mitreißende Tanzmusik spielte.

"Super, Klasse!"

Mit einem Strahlen im Gesicht stand der Konstanzer Sebastian Breetsch mitten im Publikum und bewegte sich zu den Rhythmen von Son Pa Ti. "Super! Klasse! Ich gehe nicht weiter. Ich bleibe hier", stellte er sofort fest. "Wir lassen uns treiben", lautete hingegen die Losung von Norbert Enste, der zum ersten Mal Jazz Downtown besuchte. Er kam gerade von einem Konzert, das ihn nicht so mitgerissen hatte. "Die Sängerin war motiviert, die anderen Musiker eher reserviert", meinte er, neugierig darauf, was er als nächstes erleben würde.

Patrick Manzecchi live

Von einem Konzert zum nächsten flanierte auch die Dingelsdorferin Barbara Brdiczka mit Gefolge und schmunzelte: "Wir wollen viel erleben." Bei ihr klang noch das Auftaktkonzert im Münster nach, als sie schwärmte: "Bernd Konrad fand ich großartig. Wann hört man schon vier Saxophone auf einmal?" Nach zwei weiteren Konzerteinblicken hatte sie sich das Schnetztor zum Ziel gesetzt, wo "Le Trio For Me-Dable" französische Chansons, Jazz und Eigenkompositionen darbot. Aber zu lange sollte der Aufenthalt nicht dauern, denn auch den bekannten Konstanzer Schlagzeuger Patrick Manzecchi wollte sie unbedingt einmal wieder live erleben. Patrick Manzecchi übrigens zählt zu jenen Musikern, die schon seit Anbeginn bei der Veranstaltung mitwirken. Ihm gefällt der Hospiz-Gedanke. "Da steuern wir Musiker sehr gerne etwas bei", so der bekannte Jazz-Schlagzeuger über sein Selbstverständnis. Was er nebenbei zu Genießen versteht: "Man lernt viele neue Leute kennen und trifft viele Musiker, die man kennt, schließlich spielen die meisten in unterschiedlichen Formationen."

Jazz Downtown

Mehr als zufrieden über die 21. Auflage ist die Organisatorin Eva Riedle vom Hospizverein. Zwar liegen die Ergebnisse des Kartenverkaufs noch nicht vor, aber jetzt schon ist abzusehen: "Es waren wesentlich mehr Besucher als im Vorjahr", so Riedle. Im Jahr 2017 waren es mehr als 2000 Besucher. Was ihr auffiel: "Alle Altersklassen kamen und für jeden war etwas dabei. Eine gute Mischung und sehr schöne Stimmung." Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Hospiz Konstanz zu Gute. (as)