Rückblick: Was 2019 in den Bereichen Sport, Kultur und Gesellschaft geschah

Das sportliche Aushängeschild der Stadt Konstanz? Was für eine Frage: die HSG. Wer sonst? Die Handballer sind 2019 erneut in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Auch wenn es dort nicht gerade optimal läuft und ein harter Abstiegskampf vor der Tür zu stehen scheint, so stehen Verein und Fans wie unzertrennlich Seite an Seite. Nicht eben selbstverständlich. In Konstanz schon.2018 und 2019 waren irgendwie die Jahre von Queen und Freddie Mercury. Mit dem Kinofilm Bohemian Rhapsody fing es im Herbst 2018 an – und 2019 schossen die Revival Bands nur so aus dem Boden. Auch in Konstanz traten sie auf: Mehrmals im Bodenseeforum und im Lustschloss der Südwestdeutschen Philharmonie mit den klassischen Musikern: Die Hommage an Freddy Mercury begeisterte die Menschen.In der ARD-Komödie „Freddy – Das Leben ist kein Kindergarten“ verkörpert Oliver Wnuk einen Erzieher. Der gebürtige Konstanzer spielt nicht nur die Hauptrolle, von ihm stammen auch Idee und Drehbuch. Für den Fernsehfilm wurde an der Seestraße, der Promenade am Seerhein und in der Therme gedreht. Aber auch an rustikaleren Orte wie an der Schänzlebrücke.Am 13. Januar 2019 jährte sich der Hochzeitstag zum zweiten Mal – nur acht Tage später gaben Diana Gräfin Bernadotte und ihr Mann Stefan Dedek ihre Trennung bekannt. Somit gab es die zweite Trennung auf der gräflichen Blumeninsel binnen kurzer Zeit: Im November 2018 erst beschlossen Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Wilhelm Bernadotte, Graf von Wisborg, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.