Konstanz "Ja, wenn der ganze Bodensee...": Wissen Sie, wer Willi Herrmann war?

Als Komponist ist er beinahe vergessen, aber seine Lieder erklingen in jeder Fasnacht. Willi Herrmann schuf Evergreens – jetzt will die Narrengesellschaft Niederburg ihn dem Vergessen entreißen. Und das nicht obwohl, sondern gerade weil seine Lieder so sehr Kinder ihrer Zeit sind.

Am Ende singen sie doch alle wieder mit. "Ja, wenn der ganze Bodensee, ein einzigs Weinfass wär" – so klingen die Bunten Abende der Niederbürgler Narren seit vielen Jahren aus. Auch "Mädle, wenn vu Konstanz bisch" gehört irgendwie dazu. Doch über Willi Herrmann, den Schöpfer dieser Lieder, über den wissen viele Konstanzer nur ganz wenig. Das soll sich ändern, finden Mario Böhler als Präsident der Narrengesellschaft Niederburg und Wolfgang Mettler als Dreizehnerrat, Musikvermittler und Meister der Töne. 2018, zum 111. Geburtstag von Willi Herrmann, würdigt die Niederburg ihr langjähriges Mitglied und sein Vermächtnis. Und wer es miterleben will, hat einen Grund mehr, am 11. November zum Fasnachtsauftakt der Niederburg zu kommen. Am Ende des Abends kommen die ersten Karten für das große Willi-Herrmann-Gedächtnis-Konzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie in den Verkauf.

Dass Willi Herrmann mit seinem "der See ist blau, der Wein tut gut, das Blut ist närrisch und die Mädchen sind schön" heute etwas aus der Zeit gefallen wirkt, das bestreiten auch Mettler und Böhler nicht. Aber sie sagen auch: Herrmanns Lieder sind zu einem Stück Brauchtum geworden – nicht nur in Konstanz, sondern auch in anderen Orten der Region, für und über die er Heimatmusik schuf. So reich sein Schaffen, so wenig weiß man über Willi Herrmanns Leben: 1907 geboren, in Stockach aufgewachsen, nach dem Krieg als Arbeiter zu Herosé nach Konstanz gekommen, gestorben 1977. "Wer ihn noch kannte, schildert ihn als einen ganz ruhigen Menschen, der nur an Fasnacht so richtig aus sich herausging", sagt Mario Böhler.

Doch bevor im November 2018 Willi Herrmanns Musik in neuem Glanz ertönt – Mettler hat für die Philharmonie nach eigenem Bekunden rund eine halbe Million Noten gesetzt -, steht für die Niederburg erst einmal die aktuelle Fasnacht an. Zum Burgherren wird in diesem Jahr Oberbürgermeister Uli Burchardt ernannt, die Laudatio hält Stephansschul-Rektor Andreas Hipp als Geehrter des Vorjahres. Im Programm sind auch viele andere bekannte Akteure, darunter Alfred Heizmann, Conny Nack, das Ballett mit Christiana Gondorf und Yasin Amin, der dieses Mal zusammen mit Georg Herrenknecht das traditionelle Klepperlied in einen Reggaeton-Sound kleidet. Und ebenfalls wieder gesund und munter auf der Bühne: Jürgen Greis, der als Neckes Kalauer erzählen kann wie kaum ein anderer.

Für die Niederburg beginnt dann eine kurze, aber intensive Fasnacht. Nur viereineinhalb Wochen sind es zwischen dem traditionellen Fasnachts-Start an Dreikönig, 6. Januar, und Schmotzigem Dunschtig am 8. Februar. Dazwischen liegen für die Niederbürgler: Sechs Abende mit dem gemeinsam mit der Kamelia Paradies ausgerichteten Narrenspiel, die 23. Fernsehfasnacht am 30. Januar, die Hall of Fame am 5. Februar und viele weitere Engagements. Umso mehr hoffen Böhler und Mettler, dass das Willi-Herrmann-Projekt von den Konstanzern gut angenommen wird. Ein Gradmesser wird der Vorverkauf für die großen Konzerte am 24. und 25. November 2018 – wer beim Fasnachtsauftakt am 11. November nicht dabei ist, hat dann ab 13. November, 10 Uhr, Gelegenheit zum Kartenkauf direkt bei der Philharmonie.

Närrische Ohrwürmer

Willi Herrmann (1907-1977) hat zahlreiche lokale Schlager komponiert – meist, aber nicht immer mit Bezug zur Fasnacht. Die Narrengesellschaft Niederburg, bei der er sich als Dreizehnerrat engagierte, erinnert im 111. Geburtsjahr an Willi Herrmann. Den Auftakt dazu macht die Fasnachtseröffnung der Niederburg am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Unteren Konzilsaal. An der Abendkasse gibt es noch die Chance auf Restkarten. (rau)