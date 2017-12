Konstanz Ja, Konstanz kann auch Großprojekte. Das beweist der Bau der Gemeinschaftsschule

Im Zeitplan und dann auch noch deutlich billiger als erwartet: Der Bau der Gemeinschaftsschule könnte ein Muster für andere städtische Projekte sein. Wie haben die Planer das gemacht?

Ja, auch solche Nachrichten gibt es: Die Stadt Konstanz baut ein Großprojekt, stellt es innerhalb der versprochenen Zeit fertig, und dann wird es auch noch etwas billiger als veranschlagt. So lief es an der Gemeinschaftsschule in Petershausen, und das könnte durchaus zum Beispiel für andere Großvorhaben werden.

Denn gute Planung und enge Begleitung zeichnet sich aus, wie Thomas Stegmann, der Chef des federführenden Hochbauamts, und Klara Trummer, die Leiterin des Bauverwaltungsamts sagten. Doch was kann sich die Stadt für künftige Großprojekte abschauen?

Zeit für Planung einkalkulieren

Das Zauberwort heißt nach dem, was sie jüngst im Technischen und Umweltausschuss sagten: Zeit – und zwar rechtzeitig.

Bei Großprojekten gilt laut Stegmann: "Wenn der Tanker erst mal fährt, kann man kaum mehr gegensteuern." Deshalb habe es sich ausgezahlt, dass die Stadt gemeinsam mit dem Büro Broghammer Jana Wohlleber außerordentlich gründlich geplant hätten: Statt Überraschungen und Umplanungen im Bauablauf selbst, wurde vorab gründlich gefeilt und dann so gebaut wie geplant.

Kostenfallen vermeiden

Verfrühte Ausschreibungen und Veränderungen während der Bauphase, so Thomas Stegmann, sind häufige Kostenfallen, nicht nur für öffentliche Auftraggeber. Denn wer Zeit habe, müsse eben nicht jedes Angebot annehmen.

Auf Augenhöhe planen

Noch eine Lektion ist nach seinen Worten die Augenhöhe zwischen Planern und Bauherrschaft. Dann lassen sich auch Fehlwahrnehmungen korrigieren: Die neue Gemeinschaftsschule sei gemessen am Raumprogramm und der Ausstattung im Landesvergleich keineswegs besonders teuer ausgefallen, obwohl die Baupreise in Konstanz gegenüber dem Bundes-Durchschnitt rund acht Prozent höher seien.

Am Ende sei es aber gelungen, den Risiko-Puffer nicht auszugeben. Klara Trummer führt dies auch auf das enge Controlling zurück – wobei es nicht um eine Kontrolle der Rechnungen gehe, sondern um eine aktive Steuerung des Projekts vor der Vergabe von Aufträgen und mit Blick auf die Schlussrechnung. "An diesem Pilotprojekt", so Trummer, "haben auch wir viel gelernt."

Fast zwei Millionen billiger als kalkuliert

Den Stadträten im Technischen und Umweltausschuss ging es genau so. Johannes Hartwich (FDP), als Architekt vom Fach, sprach der Verwaltung "ein großes Kompliment" aus, ähnlich äußerten sich Alfred Reichle (SPD) und Matthias Heider (CDU). Nicht nur sie hoffen, dass das Beispiel Schule macht: Für den Neubau des Schulhauses selbst hatte der Gemeinderat 18,96 Millionen Euro bewilligt, gekostet hat er 17,67 Millionen Euro. Mehr als 1,2 Millionen Euro hat das Hochbauamt an den Haushalt der Stadt zurückgegeben.

Die Dreifeld-Sporthalle sollte 6,95 Millionen Euro kosten, ausgegeben hat die Stadt 6,86 Millionen Euro. Weil sie auch noch eine Steuer-Rückerstattung für den Bau erhielt, landete sie am Ende sogar bei 6,24 Millionen Euro, das sind zehn Prozent unter Plan.