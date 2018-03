vor 11 Stunden Benjamin Brumm Konstanz Ist das der neue Kuschelkurs? Hotelinvestor will zehn Prozent des Gewinns aus dem Projekt im Büdingen-Areal stiften

Hans-Jürg Buff kündigt öffentlich an, Einheimische am möglichen Erfolg seines geplanten Hotels auf dem Büdingen-Gelände an der Seestraße teilhaben zu lassen. Bei einem öffentlichen Ortstermin will Buff seine Pläne den Konstanzern vorstellen. Offenbar sollen deutlich weniger Bäume gefällt werden, als befürchtet.