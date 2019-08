Viele Konstanzer wollen das Seenachtfest in der eigenen Stadt nicht mehr besuchen. Sie empfinden es als teuer, zu überlaufen, zu kommerziell. Doch wie sieht es beim Nachbarn aus, der parallel das Fantastical veranstaltet? Unsere Autorin geht auf Spurensuche – und findet: Die Schweizer setzen zurecht auf mehr Lokalkolorit. Aber auch auf dem Fantastical ist nicht alles Gold, was glänzt.

Günstiger Eintritt, ein volles Programm und die Gewissheit, dass viele regionale Vereine und Talente zum Zuge kommen.Die Kreuzlinger Ausgabe des Seenachtfests, das Fantastical, hat, was viele beim Großfest in Konstanz vermissen: Es bietet fast so