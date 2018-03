Petra Rietzler, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Konstanz, hat mit uns über die Frage, wie gut oder schlecht das Betreuungsangebot für Grundschulkinder in Konstanz ist, gesprochen.

Frau Rietzler, wie gut oder schlecht ist das Betreuungsangebot für Grundschulkinder in Konstanz?

Wir haben in der Stadt eine große Nachfrage an Ganztagesbetreuung für die Grundschulkinder. Der Bedarf wird zum einen durch den offenen Ganztag an zwei Grundschulen gedeckt, zum anderen wird an den Grundschulen über die Fördervereine eine Ganztagsbetreuung, an denen sich die Eltern finanziell beteiligen müssen, angeboten.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen entwickelt sich stetig, sodass die räumlichen und personellen Kapazitäten ziemlich ausgereizt sind. Mitunter kann nicht für alle Eltern, die Bedarf haben, auch ein entsprechendes Angebot gemacht werden. Gerade für Alleinerziehende und Familien, in denen beide Elternteile voll arbeiten, wird es hier schwierig.

Diese müssen dann noch zusätzlich anderweitig für Betreuung sorgen oder unter Umständen auch wieder beruflich zurücktreten. Das Hortangebot der Kindertagesstätten gilt größtenteils auch nur für Klasse 1 und 2. Insgesamt halten wir das Betreuungsangebot für Grundschulkinder für nicht ausreichend. Wir sehen, dass der Bedarf steigt.

In der Diskussion über Ganztagsschulen sagen die Befürworter: „Eltern wollen Ganztagsschulen und es ist auch finanziell machbar.“ Stimmt das?

Vielen Eltern wäre geholfen mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsschule. Der Bedarf vieler Eltern ist da und steigt auch kontinuierlich. Auch sehen Eltern die Chance, dass im Zuge der Ganztagsschule Raum und Zeit für die individuelle Förderung der Kinder gegeben ist. Zur Frage, ob das finanzierbar ist? Wenn dieser Anspruch politisch gewollt ist, wird es auch möglich sein, die entsprechenden Finanzmittel bereit zu stellen. Es hängt immer davon ab, wo die Prioritäten gesetzt werden.

Wie sieht eine gute Ganztagsschule aus?

Unser Anspruch: Eine gute Ganztagsschule wird mit ausreichend pädagogischem Personal, Lehrern, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeitern versorgt. Sollte es auch Angebote von Bildungspartnern außerhalb, zum Beispiel von Sport- oder Musikvereinen geben, wird darauf geachtet, dass diese verlässlich und kontinuierlich sind und auch von geschultem Personal durchgeführt wird.

Weitere Gelingensfaktoren sind die räumliche Ausstattung, Ganztagesbereich, Rückzugsräume, Ruheräume, Mensa, Sporthalle, und so weiter. In gebundenen Ganztagsschulen findet rhythmisierter Unterricht statt, also Phasen der Anspannung und Entspannung wechseln sich ab. Gute Ganztagsschule versteht sich nicht nur als Lern- sondern auch als Lebensraum. Immerhin verbringen die Kinder viel Zeit darin. Gute Ganztagsschule muss nicht zwingend gebunden sein, für einige Eltern ist es auch wichtig, dass eine gewisse Flexibilität vorhanden ist.