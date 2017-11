Konstanz Irmi Wettes "Pfoten weg" verbannt: Stadt Konstanz reagiert auf Kritik

Rathaus bevorzugt andere Herangehensweisen an das Thema "sexueller Missbrauch von Kindern". Wette ist zum Dialog mit der Stadtverwaltung bereit

Der SÜDKURIER berichtete vergangene Woche, dass die Stadt Konstanz Irmi Wette mit ihrem Puppentheaterstück „Pfoten weg!“, das sich spielerisch mit dem Thema sexueller Missbrauch auseinandersetzt und sich an Kinder ab vier Jahren richtet, nicht in städtischen Schulen und Kindergärten auftreten lassen möchte. "Wir haben ihr erläutert, warum wir das nicht wollen", sagte Bürgermeister Andreas Osner. "Unsere Experten aus dem Jugendamt und den sozialen Einrichtungen sind der Meinung, dass das Stück pädagogisch nicht geeignet ist." Konkretisieren wollte er diese Worte nicht. Die Internetgemeinde diskutiert seither intensiv darüber. Für viele Nutzer ist die Begründung für die Ablehnung zu dünn – zumal andere Städte und Bundesländer die Arbeit der Konstanzerin sehr schätzen und hochrangige Politiker als Schirmherren auftreten. 54 000 Kinder erreichte sie bisher in mehreren hundert Aufführungen bundesweit.

Das sagt die Stadt

Die Stadt hat nun auf den SÜDKURIER-Artikel reagiert und eine Pressemeldung verfasst. Darin heißt es unter anderem: „Die Entscheidung des Jugendamtes, für die präventive Arbeit in seinen Kindertagesstätten die von Frau Wette angebotenen Materialien nicht zu verwenden, wurde getroffen, nachdem Experten unabhängig voneinander das Theaterstück in unserem Auftrag bewertet haben. Die kritischen Punkte wurden mit Frau Wette erörtert und ihr ein Dialog angeboten. Methoden zur Stärkung von Kindern zur Abgrenzung, zum Beispiel gegenüber unerwünschten Berührungen, eignen sich aus unserer Sicht besonders, wenn sie die Reaktion der Kinder im qualifizierten Dialog aufgreifen und das Thema sensibel und schrittweise aufbauen und erarbeiten.

Sie müssen in Sprache und Darstellung für die Kinder klar verständlich sein und dürfen die Botschaften nicht verschleiern. Sie sollten für Kinder hilfreiche Hinweise anbieten. Deshalb ist es uns besonders wichtig, die präventive Arbeit mit Kindern nur im Kontext eines gut kommunizierten und zielgruppen-orientierten Hilfesystems durchzuführen. Die Fachkräfte in pädagogischen Diensten und Einrichtungen wählen Lehr- und Lernmaterialien für ihre pädagogische Arbeit immer in Abstimmung mit den konzeptionellen Grundlagen ihrer pädagogischen Arbeit aus. Wir haben uns zur wichtigen Prävention im Bereich sexuellen Missbrauchs für andere methodische Herangehensweisen entschieden ... Im Bereich Schulsozialarbeit erfolgt die Prävention anhand des wissenschaftlich evaluierten Theaterstücks "Mein Körper gehört mir"."

Das sagt Irmi Wette

Irmi Wette äußerte sich dazu gegenüber dem SÜDKURIER. "Es ist mir wichtig, zu betonen, dass entgegen der Stellungnahme der Stadt mir bis heute die kritischen Punkte der Bewertung durch die Experten der Stadt nicht dargelegt wurden. Mir wurde auch nach der Besichtigung des Theaterstückes im März 2014 kein Dialog angeboten, was ich sehr bedaure. Das in der Stellungnahme der Stadt Konstanz angegebene Theaterstück der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück „Mein Körper gehört mir!“ ist laut der Beschreibung der Theatermacher erst für Kinder ab der dritten Klasse geeignet und nicht vergleichbar mit „Pfoten weg!“, das sich an Kinder ab vier Jahren richtet. " Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Relevanz sei sie aber bereit, mit den Experten der Stadt Konstanz in einen konstruktiven Dialog zu treten: "Seit Bestehen des Projektes habe ich das Theaterstück durch konstruktive Kritik in Zusammenarbeit mit Traumatherapeuten mehrmals ergänzt und überarbeitet."

Das Projekt

1998 gründete Irmi Wette die Puppenbühne. 2002 entstand in Kooperation mit der Polizei Konstanz „Pfoten weg!“, ein interaktives Figurentheaterprojekt für Kinder von vier bis acht Jahren zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Seit 2003 besteht eine Kooperation mit dem Weißen Ring. „Pfoten weg!“ wurde viermal für den Deutschen Engagement-Preis nominiert.