Allensbach-Hege Irmgard Hunn, 105 Jahre alt, hat viele Schicksalsschläge erlebt. Und sagt heute zufrieden: "So geht's halt im Leben."

105 Jahre gelebt und noch kein bisschen alt: Irmgard Huhn ist noch fit – auch technisch. Glückwünsche zum Geburtstag kamen nicht nur vom Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich, sondern auch vom Bundespräsidenten.

Irmgard Hunn ist immer auf dem Laufenden, was sich tut in der Welt. Sie verfolgt jeden Tag die Nachrichten – und das seit einigen Wochen sogar auf einem Tablet, das ihr ein Groß-groß-Cousin zu Weihnachten schenkte. Als Bürgermeister Stefan Friedrich kommt, um ihr zum 105. Geburtstag zu gratulieren und den Glückwunschbrief vom Ministerpräsidenten zu überreichen, sagt Irmgard Hunn: "Ah, vom Herrn Kretschmann!" Vom Bundespräsidenten habe sie auch einen Brief bekommen, erklärt sie und fügt lachend an: "Das sind Vordrucke, aber man freut sich doch."

Eigentlich habe sie immer gesagt, sie fange nichts mehr an mit Computern, so die 105-Jährige: "Ich hab' mir das viel komplizierter vorgestellt." Doch nun benutzt sie das Gerät täglich. "Ich habe immer gern gelernt." Vor allem an Sprachen habe sie immer Freude gehabt. Und so lässt sie sich von einem Betreuer aus dem Iran im Altenpflegeheim des Klosters Hegne, in dem sie seit September 2016 lebt, ein paar iranische Wörter beibringen. Sie lese gern Biografien von großen Männern wie Michelangelo oder Gallilei. Und zu ihrem hohen Alter meint sie: "Ich bin sehr dankbar, das ist eine Gnade Gottes." Und sie sei sehr froh, in einer religiösen Umgebung untergebracht zu sein, sagt die gläubige Frau. "Mir geht's sehr gut, ich bin zufrieden."

Der Vater fiel im Ersten Weltkrieg

Einfach war ihr Leben nicht. "Ich hab' gelernt zu verzichten, aber hungern musste ich nie", so die gebürtige Adelhausenerin. Ihr Vater, ein Lehrer, fiel 1917 im ersten Weltkrieg. Die Mutter zog mit ihr und den beiden Brüdern zu den Großeltern nach Riegel. Zur Schule in Freiburg habe sie jeden Tag eineinhalb Kilometer laufen müssen. Und mit elf Jahren hatte sie einen durchbrochenen Blinddarm – und der Arzt sie schon aufgegeben. In den frühen 1940er-Jahren musste die Abiturientin sich um die kranke Mutter und den kleinen Bruder kümmern – und brach schließlich mit Tuberkolose zusammen. Aber dann sei es doch wieder gut geworden. "So geht's halt im Leben."

Fast 40 Jahre war sie Haushälterin bei ihrem älteren Bruder, der Pfarrer in Nenzingen war. Mit ihm zog sie in 1981 in ihr Haus in Hegne, das sie sich gebaut hatten. In Verbindung zum Kloster seien sie damals schon gestanden, nennt sie als Grund – und: "Am Bodensee ist es schön."