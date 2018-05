Konstanz Interview mit der Geschäftsführerin des Jobcenters Konstanz: Frau Senne, lohnt sich Hartz IV in bestimmten Fällen mehr als Arbeit?

Interview mit der Geschäftsführerin des Jobcenters Konstanz: Frau Senne, lohnt sich Hartz IV in bestimmten Fällen mehr als Arbeit?

Gerade die jungen Menschen unter 25 Jahren werden im derzeitigen Hartz IV-System strenger sanktioniert als Ältere. Das sollte nicht sein, findet Sabine Senne.

Fragen: Sandra Pfanner

Frau Senne, ist das System Hartz IV gescheitert?

Hartz IV ist nicht gescheitert, weil seither konsequent alle erwerbsfähigen Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, in der Arbeitsvermittlung betreut werden. Im System der Sozialhilfe war dies nicht gewährleistet und es gab eine versteckte Arbeitslosigkeit, auch bei den Jugendlichen. Mit der Grundsicherung nach SGB II wollte man eigentlich weg von der Stigmatisierung der Sozialhilfe. Leider haben sich sehr schnell diese total negativ besetzten Ausdrücke „Hartz IV“ oder „Hartzer“ entwickelt.

Was halten Sie von den Reformplänen des Arbeitsministers Hubertus Heil?

Eine Reform des SGB II ist unbedingt notwendig. Wie schon oben erwähnt empfinde auch ich den Begriff Hartz IV als störend. Der sollte wirklich aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Auch seine Ankündigung, dass er prüfen möchte, welche Sanktionen sinnvoll sind, ist zu begrüßen. Gerade die jungen Menschen unter 25 Jahren werden in diesem System strenger sanktioniert als Ältere. Das sollte nicht sein.

Wie müsste eine Reform aussehen, damit sie auch wirklich etwas bringt?

Wünschenswert wäre der Abbau von Bürokratie, damit sich die Beschäftigten der Jobcenter intensiver um die arbeitslosen Menschen kümmern können. Weniger Controlling, dafür mehr Zeit für die Unterstützung und Beratung der Kunden im Sinne eines konstruktiven Förderns und Forderns.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt für Unmut gesorgt, als er in der Debatte um die Arbeit von Essenstafeln sagte, mit Hartz IV habe jeder, was er zum Leben brauche. Teilen Sie diese Einschätzung?

Es ist schwierig mit dem Geld zu wirtschaften, insbesondere, wenn der Leistungsbezug länger andauert. Allerdings gibt es Bedarfsgemeinschaften, die über Jahre Leistungen beziehen und mit dem Geld irgendwie auskommen. Sehr problematisch wird es, wenn in kürzerer Zeit viele Sonderausgaben anfallen. Auch Alleinerziehende/Bedarfsgemeinschaften mit Kindern im SGB II-Bezug haben es nicht so leicht. Der Regelsatz beinhaltet das Lebensnotwendige. Was darüber hinausgeht, muss oft ein Wunsch bleiben.

Lohnt sich Hartz IV in bestimmten Fällen mehr als Arbeit? Ein Paar mit drei Kindern beispielsweise, das pro Monat 2540 Euro Bruttolohn erhält, hat netto 2526 Euro, wenn man das Kindergeld mit einberechnet. Ein Paar mit drei Kindern, das hingegen Hartz IV bezieht, erhält pro Monat 2381 Euro.

Arbeit ist mehr als nur die schlichte Sicherung des Lebensunterhaltes. Es geht auch um soziale Teilhabe, um Erfolgserlebnisse im Berufsleben und Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. Auch dies sind Aspekte, die sich lohnen. Arbeit stärkt das Selbstwertgefühl. Eltern werden zu positiven Vorbildern für ihre Kinder. In der Praxis ist bei vielen Personen eine positive Veränderung in ihrem Auftreten und im Selbstwert erkennbar, nachdem sie wieder in Arbeit eingemündet sind. Rein finanziell besteht ein Mehrwert durch die Gewährung eines Freibetrages für Erwerbstätige bei der Einkommensanrechnung gegenüber Personen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Arbeit lohnt sich immer!

Müssen Sie im Jobcenter eine bestimmte Quote erfüllen, was die Maßnahmen betrifft?

Der Bund stellt die Mittel zur Erfüllung unserer Aufgaben zur Verfügung. Diese Mittel setzen wir zur Förderung der arbeitslosen Personen ein. Unter Berücksichtigung unserer Zielgruppen schaffen wir unterschiedlichste Angebote für unterschiedliche Personengruppen und beauftragen Träger zur Durchführung von sogenannten Maßnahmen. Eine feste Quote haben wir nicht zu erfüllen. Allerdings müssen wir wirtschaftliche Aspekte im Auge behalten, wie zum Beispiel die Auslastung der Maßnahmen. Neben Gruppenangeboten haben wir auch die Möglichkeiten, individuelle Förderungen anzubieten, wie zum Beispiel Einzelcoaching oder auch individuelle Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung.

Sabine Senne ist seit drei Jahren Geschäftsführerin des Jobcenters im Landkreis Konstanz. Zuvor war die Diplomverwaltungswirtin elf Jahre Leiterin des Kreisjugendamts.