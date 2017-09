Konstanz Integrationsbeauftragte Elke Cybulla: "Eure Offenheit gefällt mir"

Auf einen Kaffee mit Elke Cybulla, die im Eiscafé Gladina über die Interkulturelle Woche und Integration in Konstanz spricht.

Frau Cybulla, für welches Land oder welche Kultur schwärmen Sie?

Brasilien erreichte mein Herz bisher am stärksten. Ich habe zweimal vier Monate dort gelebt. Diese Kultur schließt mein Inneres auf, dort lebt man intensiver, die Lebensfreude wird hervorgelockt. Ich dachte, das könne man sich erhalten, aber nach der Rückkehr nach Deutschland verliert man diese andere Art zu leben leider wieder. Ansonsten liegen mir noch die romanischen Kulturen, ich habe in Frankreich und Spanien gelebt. Mit anderen Ländern, zum Beispiel denjenigen, die sich früher hinter dem Eisernen Vorhang befanden, hatte ich einfach noch keinen intensiven Kontakt. Wäre ich dort, könnte sich bestimmt auch eine Beziehung aufbauen. Zum Beispiel ist ja die russische Herzlichkeit berühmt.

Am Freitag beginnt wieder die Interkulturelle Woche mit vielen Lesungen, Konzerten und Mitmach-Angeboten. Welchen Zweck soll sie erfüllen?

Denselben, den ich das ganze Jahr über verfolge: Menschen zu verbinden – untereinander, aber auch mit unserer Kultur. Während der Interkulturellen Woche geschieht das nochmal intensiver als im restlichen Jahr. Wir schließen uns der bundesweiten Aktion an, um eine größere Aufmerksamkeit zu erzielen. Wichtig ist mir dabei, dass die Interkulturelle Woche nicht zur reinen Kulturschau verkommt, nach dem Motto: ‚Der Italiener lebt so‘ oder ‚Jeder Araber tut dies und jenes‘. Jeder Mensch ist individuell, auch innerhalb einer Kultur. Der Blick auf den Einzelnen widerlegt jedes Klischee. Ich habe zum Beispiel nie ein Bier getrunken, obwohl ich Deutsche bin.

Sollen die Angebote politischen Charakter haben?

Manche sind politisch, andere nicht. Wichtig ist nur, dass hinter jedem Angebot ein einzelner Mensch steht. Wenn wir Diskriminierung verhindern wollen, ist Empathiefähigkeit das Wichtigste. Erhält man sich diese, kann man mit jedem in Kontakt kommen.

Es gibt aber auch Neid, zum Beispiel gegenüber den Flüchtlingen. Die Vorurteile lauten: Sie nehmen uns die Arbeit weg und erhalten mehr Geld als Hartz-IV-Empfänger.

Zumindest in Konstanz ist der Neid bezogen auf Arbeit kein Thema, wir haben kaum Arbeitslosigkeit. Kritischer wird es eher beim Wohnungsmarkt. Sicherlich gibt es Menschen, die wenig verdienen und sich ärgern, dass sie sich hier nichts mehr leisten können und gleichzeitig neue Anschlussunterkünfte für Flüchtlinge gebaut werden. Dabei werden die Wohnungen für geflüchtete Menschen ja zusätzlich gebaut.

Die Interkulturelle Woche könnte helfen, Vorurteile abzubauen. Aber finden tatsächlich Begegnungen statt, die über den Moment hinausgehen?

Das ist schwer zu sagen, weil man es nicht messen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige Veranstaltungen nachhaltig wirken, weil Menschen von Erlebnissen berichten, die die Besucher berühren. Da bleibt bestimmt etwas hängen, und die Konstanzer sind vielleicht beim nächsten Kontakt mit einem Flüchtling noch nachdenklicher. Ich glaube ohnehin an Veränderung durch kleine Schritte. Integration geht nicht per Knopfdruck.

Wie hat sich Konstanz in den vergangenen 15 Jahren in dieser Hinsicht verändert?

Sehr positiv. Die Menschen hier begegnen einander mit großer Offenheit. Es ist phantastisch, wie sehr die Bürger sich engagieren, vor allem während des großen Flüchtlingsstroms. Drei größere Hilfsvereinigungen sind dabei entstanden, wir beackern das Feld der Integration gemeinsam. Konstanz ist auf diesem Gebiet schon lange Vorreiter in Baden-Württemberg, man schaut auf uns. Ich war lange Zeit im Landkreis die einzige städtische Integrationsbeauftragte – und ich hatte schon zwei Vorgängerinnen.

Was sind für Sie Höhepunkte im Programm der Interkulturellen Woche?

Erstmal finde ich es toll, dass so viele verschiedene Einrichtungen mitmachen, denn dadurch begeben sie sich automatisch auf den interkulturellen Weg. Spannend wird sicher die Ausstellung der äthiopisch-deutschen Künstlerin Yenatfenta Abate (25.9. bis 2.10., Brückengasse 1). Sie stellt weltweit aus und hat schon im Auftrag der Bundesregierung gearbeitet. Nun kommt sie extra nach Konstanz, um den Deutsch-Äthiopischen Verein Bodensee (Dabo e.V.) zu unterstützen. Sie bietet außerdem einen Kochworkshop mit Speisen aus ihrer Heimat an. Das dreitägige Afrika-Festival Awoli mit Gottesdienst auf dem Münsterplatz ist ebenfalls ein Höhepunkt, genauso wie ein Spaziergang durch die Konstanzer Gotteshäuser der verschiedenen Religionen. Toll ist dabei, dass nicht nur geschwätzt wird, sondern den Besuchern auch Rituale gezeigt und Speisen angeboten werden.

Die Interkulturelle Woche wird als grenzüberschreitend angepriesen, aber es gibt nur ein einziges Angebot gemeinsam mit der Schweiz.

Kreuzlingen wirbt mit dem Motto ‚100 Prozent Kreuzlingen‘ und feierte im Sommer das Chrüzlinger Fest im interkulturellen Rahmen. Daher hatte die Stadt keinen Bedarf an vielen gemeinsamen Veranstaltungen.

Woher kommen im Moment die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, die in Konstanz leben?

Laut unserer Statistik kommt der größte Anteil mit neun Prozent aus Italien, gefolgt von der Türkei und Polen mit jeweils sieben Prozent. Dann folgen Rumänien und die Schweiz mit je fünf Prozent. Insgesamt kommen die Menschen aus rund 35 verschiedenen Ländern.

Wie gut sind inzwischen diejenigen hier integriert, die ab 2015 ankamen?

Viele sehr gut. Vor allem Syrer und Afghanen sind sehr willig und engagiert, sie wollen unbedingt Deutsch lernen und arbeiten. Ein verschwindend geringer Prozentsatz der Flüchtlinge will sich nicht integrieren. Wenn man genauer hinschaut, gibt es meist Gründe dafür. Diese Menschen sind traumatisiert oder in Sorge um ihre restliche Familie, die noch in ihrem jeweiligen Heimatland lebt. Generell frage ich mich aber eines: In Konstanz haben ein Drittel aller Einwohner Migrationshintergrund; bei den unter Sechsjährigen sind es sogar 40 Prozent. Wo hinein sollen diese Menschen sich zukünftig integrieren? Mein Gedanke ist eher, dass wir alle miteinander aushandeln, wie wir leben wollen – natürlich auf Basis des Grundgesetzes. Das heißt auch nicht, dass wir aus Rücksicht plötzlich alle Schleier tragen sollen.

Integration ist ein langer Prozess. Frühere Generationen in Deutschland mussten zum Beispiel mit dem neuen Rollenverständnis der Frau klarkommen, das hat seine Zeit gedauert. Und Zeit sollten wir auch denjenigen zugestehen, die zu uns kommen. Aber mit klaren Vorgaben.

Welche Botschaft haben Sie an die Konstanzer?

Macht weiter so, eure Offenheit gefällt mir. Setzt weiterhin ein Zeichen, auch gegen den Trend der Medien, die hauptsächlich das Negative hervorheben. Bei den vielen Anschlägen irgendwo auf der Welt ist es klar, dass wir nicht mehr ganz angstfrei leben können. Aber das genaue Hingucken auf die individuellen Personen sollten wir uns bewahren.

Zur Person

Elke Cybulla, 60 Jahre, kommt aus Waldkirch bei Freiburg. Auf eine Ausbildung zur Industriekauffrau folgten verschiedene Auslandsaufenthalte. 1983 wechselte Elke Cybulla nach Berlin, absolvierte mit 30 Jahren das Abitur und studierte Linguistik und Spanisch. 2003 zog sie nach Konstanz, wo sie seitdem die städtische Integrationsbeauftragte ist. Cybulla hat zwei erwachsene Kinder. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für Biografien und Familienforschung.