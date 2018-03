Konstanz In zwei städtischen Gebäuden in Konstanz fiel während der eisigen Tage die Heizung aus

In zwei städtischen Gebäuden in Konstanz fiel während der eisigen Tage die Heizung aus

Das bewirkt die Kälte: Einen ganzen Tag lang mussten die Mitarbeiter der Werkstatt am Stadttheater Konstanz frieren. Am Mittwochmittag konnte der Schaden dann behoben werden. Darüber hinaus meldet die Wobak kaum Schäden an Heizungsanlagen ihrer Wohnungen. Die Nachfrage nach Pellets und Heizöl ist allerdings bei den entsprechenden Händlern deutlich höher als sonst.

Es ist kalt dieser Tage und offenbar wirkt sich das auch auf die Technik aus. Beim Stadttheater fiel beim Werkstatt Theater die Heizung am Dienstag völlig aus. Am Mittwoch habe man den Schaden an der Heizanlage dann beheben können, wie das Hochbauamt der Stadtverwaltung auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtete. Schneller sei der Schaden nicht zu reparieren gewesen, weil die Fachfirma erst Ersatzteile liefern musste. Der Feuerungsautomat sei in diesem Fall defekt gewesen, es habe sich also nicht um eingefrorene Rohre gehandelt.

Im Kindergarten Gustav Schwab stellte die Heizung am gestrigen Mittwoch ihren Dienst ein, wie die Stadtverwaltung weiter meldet. Das Gebäude gehört der Wohnungsbaugesellschaft Wobak, sie hatte daher für die Reparatur zu sorgen. An Schulen hingegen gab es laut Mitteilung der Verwaltung keine Ausfälle. Grundsätzlich müsse man im Einzelfall entscheiden, wie man bei einem Ausfall der Heizung weiter vorgeht.

An Arbeitsstätten und damit auch an Schulen seien 20 Grad Zimmertemperatur vorgeschrieben. Dauere der Ausfall zu lang und sinke damit die Temperatur zu weit unter 20 Grad ab, müsse der jeweilige Amtsleiter entscheiden, ob die Mitarbeiter eventuell nach Hause zu schicken seien.

Kaum Probleme bei Wohnanlagen

Bei den Wohnanlagen der Wobak funktionieren offensichtlich alle Heizungen wie gewohnt. Die Heizanlagen seien an die Kontrollzentrale der Stadtwerke angebunden, erläutert Hans-Joachim Lehmann, Referent der Geschäftsführung. Das habe einen großen Vorteil: sobald ein Defekt vorliege, werde dieser über das System automatisch gemeldet, die Stadtwerke schickten dann einen Mitarbeiter oder einen externen Handwerker. Lange müssen die betroffenen Bewohner daher nicht warten, ehe sie es wieder warm haben. Kunden der Stadtwerke wiederum haben in den vergangenen Tagen keine defekten Heizanlagen gemeldet, wie Pressesprecher Josef Siebler berichtet.

Zwei Vermieter weigerten sich laut Mieterbund, die Heizleistung zu erhöhen

Der Mieterbund meldet keine großen Probleme. Es habe drei Anfragen von Mietern gegeben zu Heizungen, die nicht oder nicht gut genug funktionierten, berichtet Herbert Weber, Vorsitzender beim Mieterbund. Nur bei einer Genossenschaftsanlage sei die Heizung komplett ausgefallen, die Genossenschaft habe sich auf Anfrage aber sofort bereit erklärt, sich zu kümmern. Bei zwei weiteren Mietern habe sich der jeweilige Vermieter zunächst geweigert, die Heizleistung entsprechend zu steigern

Als der Mieterbund nachhakte, hätte zumindest einer von beiden eingelenkt. Sollte eine bloße Nachfrage nicht ausreichen, so schaltet der Mieterbund einen Anwalt ein, der versuchen kann, eine einstweilige Verfügung zu erreichen. So werde der Vermieter gezwungen, die Wohnungen auf Zimmertemperatur zu heizen.

Handwerker bleiben entspannt

Sanitärfachleute sind derweil gefragte Dienstleister, doch auch sie melden keinen akuten Anstieg ihrer Aufträge. Laut Stefan Breyer, Inhaber von Sanitär Breyer, gibt es in der kalten Jahreszeit keinen deutlichen Anstieg von Störfällen. Sobald Rohre schlecht isoliert werden oder nahe an der Außenwand liegen, könne es im Winter zwar zu zugefrorenen Leitungen kommen, allzu oft komme das jedoch nicht vor. Christian Eckert, Geschäftsführer von Sanitär Eckert, teilt diese Meinung. Erst, wenn eine Kälteperiode längere Zeit anhalte, bestehe die Gefahr eingefrorener oder geplatzter Rohre.

Gefrorene Rohre bei Hafenhalle und Steg 4

Genau das ist in der Hafenhalle passiert, wie Jörg Dudy, Geschäftsführer von Hafenhalle und Steg 4 berichtet. Die Wasserleitungen in der Herrentoilette froren ein, bislang gelang es nicht, den Schaden zu beheben. In der Zwischenzeit behelfen sich Kunden und Mitarbeiter unbürokratisch: Männer dürfen ausnahmsweise die Damentoilette nutzen.

Wer Heizmaterial liefern kann, sei es auf der Basis fossiler Rohstoffe oder regenerativer Energien, spürt die gestiegene Nachfrage in den vergangenen Tagen allerdings deutlich: "Die Nachfrage nach Pellets ist schon zwei bis drei Tage vor der Kältephase explodiert und sie hält weiterhin an", berichtet Stefan Kitzmann, Bereichsleiter Holzpellets von der Firma Ley. Es habe einige Kunden gegeben, deren Heizanlagen leer gelaufen seien und die den Mangel schnell beheben mussten: etwa zehn bis 20 solcher Fälle habe es täglich gegeben. Die akut hohe Nachfrage liege auch daran, dass man den realen Verbrauch der Pellets leicht falsch einschätze: das letzte Drittel des Vorrats sei häufig sehr schnell verbraucht. Ganz ähnlich sieht es bei der Nachfrage nach Heizöl aus, ergänzt Kitzmann.

Wer kann helfen?