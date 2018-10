Mit der „Strategie zur zukünftigen Ausrichtung des Wirtschaftsstandortes“, so Oberbürgermeister Uli Burchardt, soll eine Richtung vorgegeben werden, in die sich Konstanz entwickeln sollte, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Heraus kam ein „Paket an Zielen, das sich sehen lassen kann“, wie Burchardt weiter ausführte. Da die Stadt im Vergleich zu anderen Handlungsprogrammen dieses nicht selbst umsetzen könne, „ist es unser Job, die Rahmenbedingungen zu schaffen“, erklärte der Oberbürgermeister. In einem ersten Schritt wurden in einer Standortanalyse Stärkefelder ermittelt, die Schwerpunkte bilden. So kristallisierten sich folgende sieben Handlungsfelder heraus, die im Zentrum der Zukunftsentwicklung der Stadt stehen.

Digitalisierung: Die digitale Infrastruktur gilt als Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung der Stadt. Als Beispiele wurden hier etwa der Glasfaserausbau und öffentliches W-Lan genannt. Zudem müsse Konstanz mehr als Digitalstandort sichtbar werden, um Fachkräfte und Unternehmen akquirieren sowie gut ausgebildete Nachwuchs- und Fachkräfte binden zu können, geht aus dem Papier hervor. Vernetzung von Unternehmensgründungen, Wirtschaft und Wissenschaft: Konstanz soll, so die Vision, bis 2030 der Gründerstandort Nummer eins am Bodensee sein. Hier geht es um einen Ausbau und die Verbesserung der Gründungs- und Innovationsangebote. Die Stadt solle sich klar positionieren als Gründungs- und Innovationsstandort. Das Konstanzer Innovationsareal in der Bücklestraße soll dabei ein Gründerservicebüro als zentralen Ansprechpartner beheimaten, sodass ein gründerfreundliches Klima geschaffen wird. Familiengerechtes Leben und Arbeiten: Dieser Punkt umfasst die Bereiche Kinderbetreuung und Pflege. Im Besonderen seien die dringendsten Ziele der Ausbau der Kindertagesstätten sowie eine Verbesserung der Ganztagesbetreuung in Schul- und Ferienzeiten. Ausbildung, Qualifizierung und Integration: Weil das dringendste Ziel die Stärkung der dualen Ausbildung durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Lehrlinge sei, soll ein Azubi-Wohnheim Lehrlingen ermöglichen, elternunabhängig in Konstanz zu leben. Im Idealfall sollen bis 2030 alle Menschen in Konstanz eine Ausbildung haben und die besten Talente sollen für Konstanz begeistert werden. Flächenpolitik und Geostrategie: Es soll eine stärkere regionale Zusammenarbeit erfolgen, um den Aufbau einer gemeinsamen Marke Bodensee zu intensivieren. Die Schweiz ist dabei auch als strategischer Partner vorgesehen. In den vergangenen Monaten hätten die Anfragen in verschiedenen Bereichen aus dem Nachbarland zugenommen, erklärte Wirtschaftsförderer Friedhelm Schaal. Da Konstanz an räumliche Grenzen stößt, sind die Bereitstellung von Gewerbeflächen für zukunftsorientierte und flächeneffiziente Betriebe sowie die Flächeneffizienz zwei Oberziele. Konstanz als Ziel: Konstanz versteht sich als Tagungs- und Tourismus- standort. Die Stadt will sich durch Qualität und Service zur Nummer-eins-Destination am Bodensee weiterentwickeln. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Einzelhandel, Tourismus und Verwaltung sollen dafür sorgen. Trotz zuletzt schwacher Buchungen im Bodenseeforum und der großen Frage, wie das Veranstaltungshaus erfolgreich sein will, will Konstanz eine Vorreiterrolle als Kongress- und Tagungsstandort übernehmen. Zukunft: „Das Papier soll ein Impuls sein“, sagte Uli Burchardt, der sich eine noch größere Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes Konstanz wünscht. Der Entwurf wurde bei zwei Enthaltungen als „Handlungsprogramm Wirtschaft 2030 der Stadt Konstanz“ beschlossen. Nun werden die Wirtschaftsförderung und die jeweiligen Fachämter mit den nächsten Schritten zur Umsetzung beauftragt.

