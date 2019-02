Konstanz vor 1 Stunde

In eigener Sache: Wir setzen neue Themenschwerpunkte – dank Ihrer Anregungen

In unserer großen Leserumfrage haben wir Sie gefragt, welche Themen den Konstanzern besonders unter den Nägeln brennen. Rund 1000 Menschen aus Konstanz haben an der Umfrage teilgenommen. Aus den Ergebnissen nehmen wir in der Lokalredaktion Konstanz jetzt erste Änderungen für unsere tägliche Arbeit vor.