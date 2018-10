Jörg-Peter Rau: Sag mal, wie findest Du Konstanz eigentlich?

Benjamin Brumm: Ich habe gehört, es soll das schönste Konstanz aller Zeiten sein. Auf jeden Fall ist es schöner als meine ersten bewussten Jahre hier in den 90ern. Ich sage nur: Chemie-Moloch in Petershausen. Aber sag mal, fällt es dir nicht schwer, dich von Konstanz journalistisch zu verabschieden?

Rau: Nein, weil ich ja weiterhin in Konstanz beim SÜDKURIER arbeiten werde, dort eine tolle neue Aufgabe übernehmen kann – und weil ich in der Stadt bleibe. Mir wäre die Stadt sicher nie so sehr vom Wohnort zur Heimat geworden, wenn ich mich nicht fast zwölf Jahre lang hauptberuflich mit ihr beschäftigt hätte. Mit ihr gefreut, mit ihr gelitten und ganz selten auch mal an ihr.

Brumm: Vor zwölf Jahren… Lass mich überlegen, da hatten wir weder Smartphones, noch Tablets. Ganz ehrlich: Journalismus war damals einfacher als heute, oder?

Rau: Na ja. Das publizierte Wort hatte genauso Gewicht wie heute. Die Rolle des Journalisten war vielleicht einfacher, weil er sich auf die gedruckte Tageszeitung konzentrieren konnte und der Zeitdruck geringer war. Auf der anderen Seite haben wir heute ganz andere Möglichkeiten, uns zu vernetzen und Informationen zu gewinnen. Es gibt eine neue Form von Öffentlichkeit. Und: Wir können unsere Inhalte auf viel mehr Kanälen zu den Nutzern bringen. Ganz ehrlich, das mit der guten alten Zeit stimmt so nicht.

Brumm: Zum Glück. Ich wüsste nicht, warum die alte Zeit besser sein soll als die künftige. Mein Opa hat immer gesagt, wenn jemand auf dieser guten alten Zeit herumgeritten ist: Du meinst, als das Tote Meer noch krank und der Regenbogen noch schwarz-weiß war? Das drückt auf ganz nette Art aus, dass wir gerne Vergangenes verklären. Jetzt will ich dich aber nicht mit meinem Opa vergleichen und deine Arbeit in der Vergangenheit kleinreden. Wenn du ein Wort finden müsstest, das diese zwölf Jahre beschreibt, dann wäre das…?

Rau: Danke, das ist nett, aber kannst du mir keine einfachere Frage stellen? Na ja, ich versuche es mal: Intensiv. Warum? Ich habe so viel erlebt und das aus eigener Augenzeugenschaft. Das ist doch das Tolle am Lokaljournalismus. Große Freude und kleine Dramen, Überraschendes und vollkommen Erwartbares, Menschliches und auch Zynisches. Und das oft vollkommen aus dem Nichts heraus.

Brumm: Ich stelle natürlich nie einfache Fragen. Die sollen sich später nur leicht lesen. À propos lesen: Wir publizieren heute auf ganz viel verschiedenen Kanälen, die über mobile Endgeräte zu erreichen sind. Und wir machen noch eine klassische, raschelnde Zeitung mit viel Lesestoff, das alles aus der gleichen Redaktion heraus. In dieser Vielfalt jederzeit auf Augenhöhe mit unseren Nutzern zu kommunizieren, ist nicht immer einfach. Was würdest du mir raten, wie ich den Spagat zwischen Erklärer und Zuhörer meistere?

Rau: Am besten, indem du die Dinge nacheinander machst. Erst ganz viel zuhören und dir die Dinge von denen erklären lassen, die sich damit auskennen und die dazu auch eine Haltung haben. Und dann es den Leserinnen und Lesern erklären. Wenn es kompliziert ist, ausführlich. Wenn es einfach ist, kurz und knapp. Und dann wieder reinhören und die viele Kritik, die auf dich auch einstürzen wird, als Ansporn nehmen, vielleicht noch weiteren Menschen zuzuhören. Wir übernehmen eine wichtige und herausfordernde Aufgabe. Klar, und wir machen manchmal auch Fehler.

Brumm: Das ist das, was ich unter Haltung im modernen Sinn verstehe. Mit Kritik umzugehen und Fehler einzugestehen, fällt niemandem von uns leicht. Ob Journalist oder Verkäuferin, Theaterintendant oder Bürgermeister, Erzieherin oder Top-Managerin, das ist egal. Wer das gut kann, hat viel gewonnen. Es hilft aber, wenn sich die Kritik an der Sache und oberhalb der Gürtellinie bewegt, und nicht Menschen wegen ihrer Meinung oder gar einem Fehler angefeindet werden. Aber was das angeht, fühle ich mich in Konstanz sehr wohl und willkommen.

Rau: Das kannst du auch. Aber sag mal, du hast eben von der Verklärung der Vergangenheit gesprochen, die deinem Opa nicht so zusagte und dein Ding offenbar auch nicht so ist. Bist Du wirklich ein echter Konstanzer?

Brumm: Ein echtes Frichtle, wieso?

Rau: Ooch, nur so... Ich habe manchmal den Eindruck, dass Konstanz schon sehr oft in die Vergangenheit schaut und irgendwie Phantomschmerz hat: seit 600 Jahren nicht mehr Schauplatz von Weltgeschichte, seit fast 200 Jahren kein Bischof. Vielleicht ist das Grund dafür, dass man sich herausgefordert fühlt, das Oberzentrum zu betonen. Dabei hat Konstanz so viel, wovon Friedrichshafen, die Stadt meiner Kindheit und Jugend, nur träumen kann!

Brumm: Frei nach einem nicht ganz unbekannten Fußballer: Das schönste an Friedrichshafen ist der Zeppelin Richtung Konstanz. Spaß beiseite. Konstanz braucht kein Treffen von Papst und Bischöfen, um attraktiv zu sein. Und ob es nun Oberzentrum heißt oder nicht – was zählt, ist das Lebensgefühl. Ich bin nicht umsonst vor vier Jahren zurück in die Heimat gezogen. Wo sonst kann man sich den Sommerurlaub für den Herbst und Winter aufheben? Und ganz ehrlich: Ich finde, Bodennebel hat was. Und in dem werde ich auch künftig weiter herumstochern, um Geschichten auszugraben, die die Menschen hier bewegen, rühren, interessieren und unterhalten.

Rau: Du hast eine tolle Aufgabe vor dir. Ich habe sie mit Herzblut gemacht und viel zurückbekommen. Dein Handwerk kannst du, meine Unterstützung hast du. Ich bleibe ja in Konstanz, ich bleibe ja beim SÜDKURIER, ich bleibe ja Journalist. Weil ich mir im Moment auch einfach gar nichts anderes vorstellen will.

Brumm: Danke dir. Auch für das Angebot zur Unterstützung. Ich werde aber sicher auch eine ganz eigene Handschrift haben. Konstanz kann also was erleben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein