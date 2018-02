Konstanz In der Stadt sind Skulpturen mit rosa Kunststoff verhüllt. Dahinter steckt ein interessanter Versuch

Bis Ostern werden 13 Kunstwerke in der Stadt verhüllt, an denen wir in der Hektik des Alltags vorbei laufen, ohne sie wirklich zu bemerken.

Als Ferdinand Zeppelin am 8. Juli 1838 auf der Dominikanerinsel im heutigen Inselhotel geboren wurde, hatte Konstanz etwa 5600 Einwohner. Heute sind es fast 86 000, Tendenz steigend. Nahezu jeder Konstanzer dürfte schon mal an seinem Denkmal vorbei gegangen sein, wie an so vielen anderen öffentlichen Kunstwerken in der Stadt. Sie sind da, jeden Tag. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Baden, zum Sport, zum Einkaufen. Warum sie da stehen, was sie zeigen – das weiß kaum jemand.

Aus den Augen, in den Sinn: Das ist der Versuch des städtischen Kulturamts, den Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Bis Ostern werden 13 Kunstwerke in der Stadt verhüllt. Bereits hinter kitschig rosa Kunststoff verschwunden ist die Skulptur der deutschen Sagengestalt Wieland der Schmied, die 1920 am Gondelehafen errichtet wurde mit der Inschrift "Graf Zeppelin dem Sohne der Stadt Konstanz zum Gedächtnis".

Kitschig rosa ist die Skulptur nun deshalb eingehüllt, weil es nach Geschenkpapier aussieht. "Wir wollen zeigen, dass sich hier im öffentlichen Raum ein Geschenk befindet." Wie beispielsweise auch der Kaiserbrunnen an der Marktstätte.

Von der illegalen Verhüllung der Imperia vergangenen Herbst distanziert sich das Konstanzer Kulturamt übrigens deutlich. "Wir arbeiten schon seit 2016 an unserem Konzept und es geht uns nicht um platte Provokation. Vielmehr wollen wir eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Frage, welchen Wert Kunst im öffentlichen Raum hat, wie die Stadt mit Kunst-Geschenken umgehen soll oder ob manches Werk vielleicht auch fehl am Platz ist", so das Kulturamt. Die Verhüllungsaktion ist auf die Altstadt begrenzt und am 11. April soll es eine Abschlussveranstaltung am Münster geben.