Feuerwehr und Rettungskräfte sind in der Nacht auf Aschermittwoch gegen 3.20 Uhr zu einem größeren Einsatz in die Bücklestraße in Konstanz gerufen worden. Laut Christopher Kutschker und Klaus Menge, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, habe eine Wohnung im vierten Obergeschoss gebrannt. Im Zuge der Löscharbeiten, dies bestätigen Feuerwehr und Polizei gegenüber dem SÜDKURIER, sei eine tote Person im Treppenhaus gefunden worden. Über die Identität wurde zunächst nichts bekannt.

Bild: Christopher Kutschker

Die Polizei bestätigt auf Anfrage außerdem, dass der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache übernommen habe. Ein Sprecher geht derzeit von einer Schadenshöhe von rund 100.000 Euro aus und bestätigt zudem, dass acht Bewohner des dritten und vierten Stockwerks in einem Hotel in Konstanz untergebracht worden sind.

Bild: Christopher Kutschker

Die betroffene Wohnung in Petershausen habe laut Feuerwehr in Vollbrand gestanden, 42 Personen mussten deshalb evakuiert werden. Zum Schutz vor der Kälte am frühen Mittwochmorgen forderte die Feuerwehr ferner einen Bus der Stadtwerke Konstanz an.

Eine Person wurde ins Klinikum gebracht, da sie auf Sauerstoff angewiesen war, teilt die Feuerwehr über ihre beiden Sprecher ferner mit. Außerdem sei Oberbürgermeister Uli Burchardt informiert worden und vor Ort gewesen.

Bild: Christopher Kutschker

Der Brand selbst war laut Feuerwehr gegen 4.30 Uhr gelöscht. Wegen der starken Hitze seien die Wasserleitungen geschmolzen, die Stadtwerke Konstanz stellten daraufhin für den gesamten Wohnblock das Wasser vorübergehend ab. Laut Feuerwehr sei die Beauftragung zur Reparatur der Wasserleitung durch die Hausverwaltung bereits angelaufen.

Bild: Christopher Kutschker

Die Feuerwehr war mit 40 Kräften der Standorte Petershausen, Wollmatingen, sieben Fahrzeugen und mit der Führungsgruppe im Einsatz und hielt weitere Kräfte in Reserve vor. Außerdem am Einsatz beteiligt waren ein Notfallseelsorger des Landkreises und der Rettungsdienst, sowie Einsatzkräfte für den Transport und die Erstversorgung und Betreuung der Bewohner.

Der Brandort am Morgen. | Bild: Lukas Reinhardt

