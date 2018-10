Mehr als 200 neue Wohnungen für Konstanz, eine Lösung für das Leerstandsproblem im Telekom-Hochhaus und Investitionen um Bereich von 100 Millionen Euro. Das alles hört sich sehr verlockend an.

Nicht nur, aber auch für den Konstanzer Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, der eines der spannendsten Projekte in der laufenden Stadtentwicklung schon mehrfach in den höchsten Tönen lobte. Doch jetzt, wo es im die konkreten Schritte geht, zeichnet sich langsam ein anderes Bild. Zu erkennen war das jüngst, als sich der Gemeinderat mit etwas befasst hat, was eigentlich eher ein formaler Akt ist. Es ging um den Bebauungsplan und um die Ziele für einen Architektenwettbewerb.

Dreh- und Angelpunkt ist ein Konstrukt, das in Konstanz ziemlich einmalig ist. Denn hinter dem mehr als 62 Meter hohen Telekom-Hochhaus gibt es eine Tiefgarage. Für diese hat die Telekom von der Stadt ein Dauernutzungsrecht.

Auch die Turnhalle, die oben drauf steht, ist im Eigentum der Stadt. Und die Firma BPD (in Konstanz aus dem Projekt am Petershauser Bahnhof besser unter ihrem alten Namen Bouwfonds bekannt) als neuer Eigentümer der Telekom-Immobilien würde nun auch gerne das angrenzende Grundstück kaufen und die kleine Turnhalle durch Wohnbauten ersetzen.

Soweit zumindest der Plan. Jetzt wird es kompliziert.

Soll die Stadt keine Grundstücke mehr verkaufen?

Genau hier beginnt die Debatte. Anne Mühlhäußer, Stadträtin der Freien Grünen Liste, hat Zweifel an dem angestrebten Geschäft. Die Stadt, so ihre Forderung, solle gar keine der knappen Grundstücke mehr verkaufen und Flächen allenfalls an ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft Wobak abgeben.

Gegen eine solche generelle Linie hat freilich Roger Tscheulin (CDU) ebenso Bedenken wie Alfred Reichle (SPD), der sich ausdrücklich gegen einen "Absolutheitsanspruch" wendet.

Gibt es einen Deal rund um einen Turnhallen-Zuschuss?

Und dann hat das Grundstücksgeschäft noch eine zweite Komponente. Denn wenn die kleine Turnhalle in Petershausen abgerissen wird, verschärft sich der Mangel an Flächen für den Schul- und Breitensport nochmals.

Die Stadt verhandelt deshalb mit BPD, ob sich das Unternehmen mit niederländisch-genossenschaftlichen Wurzeln am Neubau einer großen Dreifeld-Turnhalle auf dem Gelände des Suso-Gymnasiums beteiligt. Im Raum steht weiter auch noch, dass Stadt und BPD vielleicht auch Flächen tauschen und doch noch ein Bauplatz für die Wobak herausspringen könnte.

Wie soll die Stadt mit Investoren wie der Firma BPD umgehen?

Wie sehr Konstanz um die künftige Linie beim Bauen ringt, zeigen unterdessen zwei Wortmeldungen. Sabine Feist empfindet das Schaulaufen um eine möglichst stramme Linie gegenüber kommerziellen Bauträgern als "grauslich".

Ganz anders Jan Welsch von der SPD: Die Stadt solle bestimmt auftreten, ihre Verhandlungsposition nicht selbst schwächen und vor allem "nicht in Ehrfurcht vor dem Investor erstarren".

Am Ende siegt dann doch der Optimismus über den Zweifel

Baubürgermeister Langensteiner-Schönborn will das Thema unterdessen geschmeidig halten. Ob es ein Grundstücksgeschäft gibt und wie es genau ausgestaltet ist, sei ohnehin vom Gemeinderat zu beschließen, beruhigt er die Politiker. Im Moment seien ein Verkauf oder ein Flächentausch gleichermaßen eine Option.

Bei der Abstimmung jedenfalls war vom zuvor mehrfach geäußerten Misstrauen nicht mehr so viel übrig: Gegenstimmen gab es keine, nur zwei Enthaltungen. Sie kamen von Matthias Schäfer (Junges Forum) und Anke Schwede (Linke Liste).

