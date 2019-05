Es wird Zeit für Sommer, Sonne, Wasserfreuden: Der Bodensee ist derzeit laut amtlicher Angabe mit 14 Grad zwar noch etwas frisch – aber das könnte in einer Woche schon ganz anders aussehen. Was, natürlich, an der ersten kleiner Hitzewelle liegt, die in den Startlöchern steht: Ab Vatertag, also Christi Himmelfahrt am 30. Mai, beginnt der Sommer.

Hinaus auf den See: Wer ein motorisiertes Gefährt hat, verbringt gerne viel Zeit auf dem Wasser. | Bild: Schuler, Andreas

Nicht kalendarisch, dafür aber wettertechnisch – und das ist doch nach wie vor der entscheidende Faktor. In Konstanz erwarten wir für den Vatertag bis zu 22 Grad in der Spitze und Sonne satt. Liebe Väter, bitte zusätzlich zum Leiterwagen auch an Kopfbedeckung und Sonnencreme denken.

So schön ist Konstanz: Der Konstanzer Jens-Peter Volk schnappt sich im Sommer gerne sein Kontrabaß und spielt am Seerhein. | Bild: Schuler, Andreas

Danach nimmt die schönste Jahreszeit so richtig Fahrt auf: 22, 24, 26, 29, 27, 28 und 30 Grad Celsius – so die Temperaturaussichten für die ersten Tagen nach Christi Himmelfahrt. Der See könnte danach schon bis 18 Grad warm sein. Da lässt sich ein Sprung ins Nass durchaus ins Kalkül ziehen.

Das Gras ist anderswo immer grüner

Doch für so manchen Zeitgenossen ziehen angesichts der ersten Hitzewelle bereits dunkle Wolken am Horizont auf. Jedes Jahr das gleiche. Auch in Konstanz. Der Sommer, da sind sich irgendwie alle einig, der Sommer kommt zwar sowieso und immer zu spät (“Ich kann den Regen nicht mehr sehen.“). Aber wehe, er legt so richtig los (“Ich halte es nicht mehr aus. Mir ist es viiieeel zu heiß!“).

Es lebt der Mensch, solange er nörgelt. Neidisch wird im Winter nach Kanada geschaut, wo es noch richtig kalt ist. Im Sommer fahren wir voller Vorfreude gen Süden, um in Italien, Griechenland oder Spanien bei 44 Grad am Strand oder am Pool vor uns hin zu grillen. Das Gras auf der anderen Seite ist sowieso immer grüner.

Strandbad Klausenhorn aus der Luft. | Bild: Schuler, Andreas

Die kalte Jahreszeit ist uns entweder zu kalt (“Wo ist der Klimawandel, wenn man ihn braucht?“). Oder zu warm (“Der Winter ist auch nicht mehr das, was er mal war.“). In der gefühlten Erinnerung war früher sowieso jedes Weihnachtsfest weiß. Im Frühling ist es uns zu regnerisch (“Macht euch was gefasst: Auf den nassen Auen schlüpfen die Larven der Schnacken besonders gut.“).

Wahlweise zu trocken (“Die Natur braucht mehr Regen.“). So richtig recht machen kann man es uns in unseren heimischen Gefilden nicht: Im Sommer ziehen wir in klimatisierte Autos und Häuser, im Winter zieht es uns in die Sauna. Ja, was denn nun?

Picknick auf der Sandbank: Zwischen der Reichenau und der Mettnau war das Wasser im Hochsommer 2018 kaum knietief. | Bild: Schuler, Andreas

Doch jetzt sollten wir uns erst einmal auf einige schöne Tage freuen – wie bestellt für das verlängerte Wochenende mit Feiertag und Brückentag. Prognosen, nach denen der Sommer so heiß und trocken werden soll wie der im Vorjahr, sind eher unseriös. Das sagen die Experten.

Stelldichein auf der Sandbank: Diese Wassersportler haben ihren Platz zum Ausruhen zwischen der Reichenau und der Mettnau gefunden. | Bild: Acim Mende

Das Schöne an der Sache: Über nichts lässt sich so herrlich streiten wie über das Wetter. In diesem Sinne: Auf einen schönen Sommer. Auch wenn der ja viel zu spät dran ist nach diesem furchtbar verregneten Frühling und dem deutlich zu warmen Winter. Früher war das alles anders. Ach was: besser. Ach Herrje, jetzt fange ich auch schon damit an.