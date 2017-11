vor 2 Stunden sk Konstanz In Roller versteckt: 3000 Ecstasy-Pillen in Konstanz-Petershausen sichergestellt

Bereits am Mittwoch haben Rauschgiftermittler des Kriminalkommissariats Konstanz in einer Tiefgarage in Petershausen rund 3000 Ecstasy-Pillen entdeckt. Ein junger Mann hatte diese in seinem Roller versteckt.