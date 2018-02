Konstanz In Petershausen wurde eine Frau am Sonntagmorgen sexuell angegangen, die Polizei fahndet nach dem Täter

In Petershausen wurde eine Frau am Sonntagmorgen sexuell angegangen, die Polizei fahndet nach dem Täter

Die Polizei sucht nach einem 25 bis 30 Jahre alten Mann. Er soll am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Conrad-Gröber-Straße eine 33-jährige Frau zu Boden gestoßen, sich auf sie gelegt und unsittlich berührt haben.

Die Polizei sucht nach einem zunächst unbekannten Mann, der am Sonntag gegen 4.30 Uhr eine 33-jährige Frau in der Conrad-Gröber-Straße sexuell angegangen hat. Laut dem Bericht der Polizei hatte der Mann die Frau zunächst mit sexuellem Hintergrund angesprochen, worauf die Frau ablehnend reagierte. Anschließend soll der Unbekannte sie zu Boden gestoßen, sich auf sie gelegt und sie unsittlich berührt haben. Die Frau habe sich zur Wehr setzen können und sei in eine nahegelegene Gaststätte geflüchtet.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, auf den folgende Beschreibung zutrifft: 25 bis 30 Jahre alt, Dreitagebart, schmächtige Figur, dunklerer Teint, spricht gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter (0 75 31) 995-0, zu melden.