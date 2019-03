Konstanz vor 35 Minuten

In Litzelstetten demonstrieren Kinder für mehr Sicherheit auf dem Schulweg – und fordern Eltern auf, Kinder nicht mehr bis vor die Schule zu kutschieren

So soll es nicht weitergehen: Nachdem bereits an der Konstanzer Grundschule Sonnenhalde Kinder und Elternvertreter ihrem Ärger ordentlich Luft verschafft haben, zieht Litzelstetten nach. In dieser Woche demonstrierten jeden Morgen Schüler, Lehrer und Eltern an der Großherzog-Friedrich-Straße für mehr Verkehrssicherheit.