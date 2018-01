Konstanz/Kreuzlingen In Kreuzlingen machen immer mehr Läden dicht, obwohl die Stadt schneller wächst als Konstanz. Eine Initiative will das bekämpfen

In Kreuzlingen machen immer mehr Läden dicht, obwohl die Stadt schneller wächst als Konstanz. Eine Initiative will das bekämpfen

In Kreuzlingens Zentrum ist jedes sechste Geschäft nicht vermietet. Die Initiative "Kreuzlingen Zwischennutzen" will Interessenten die vorübergehende Nutzung der Ladenflächen schmackhaft machen.

Konstanz wächst und wächst, das ist bekannt. Seit 2000 hat sich die Einwohnerzahl um rund 11.500 oder 16 Prozent gesteigert. Weniger bekannt ist: Kreuzlingen wuchs im selben Zeitraum fast doppelt so schnell, um knapp 29 Prozent. Mit den Läden verschwinden die Menschen aus den Städten, mit den Menschen verschwinden die Läden aus den Städten. Am Beispiel der Nachbarstadt zeigt sich: Bevölkerungsbewegungen sind nicht immer so einfach zu erklären.

Denn am Ladensterben in Kreuzlingen gibt es trotz steigender Einwohnerzahl nichts zu deuteln. Laut einer Erhebung des Stadtrates vor einem Jahr war im Zentrum etwa jedes sechste Geschäft unvermietet – 23 von 150. Diese Zahl dürfte in den vergangenen zwölf Monaten nicht kleiner geworden sein, wie ein Spaziergang vom Zollamt Kreuzlinger Tor die Hauptstraße entlang zeigt. Dunkle Räume hinter Schaufenstern und Plakate, die um Mietinteressenten für Gewerbeflächen zu betteln scheinen.

Die Gruppe "Kreuzlingen Zwischennutzen"

Eine Parallelstraße weiter gleicht die ehemalige Migros-Filiale in der Löwenstraße seit Jahren einer Industriebrache. In der Konstanzer Innenstadt wäre das undenkbar, rund um den so genannten Kreuzlinger Boulevard gehört dies inzwischen zum Stadtbild. "Die Leute sind da, sie fahren oder eilen aber eben vorbei, statt vor oder besser in einem der Geschäfte Halt zu machen", sagt Elina Müller.

Damit sich das ändert, hat die Gemeinderätin der Sozialdemokratischen Partei mit einer Handvoll Mitstreitern die Gruppe Kreuzlingen Zwischennutzen ins Leben gerufen. Ihre Partei hatte vor etwa einem Jahr schriftlich angeregt, die Stadt sollte über eine Zwischennutzungsagentur nachdenken. Der zuständige Stadtrat, Thomas Beringer von der Eidgenössischen Volkspartei, winkte im Herbst mangels Handlungsbedarf ab. Nun tritt die Gruppe Kreuzlingen Zwischennutzen parteiübergreifend erneut auf den Plan.

Ängste nehmen – von Vermietern und Interessenten

Die Idee dahinter: Hürden für Vermieter und Mieterinteressenten von Läden zu beseitigen. "Es geht auch darum, Ängste zu nehmen", erklärt Müller. Einerseits schrecken mögliche Nutzer vor hohen Mieten zurück, andererseits haben Anbieter geringes Interesse an einem ständigen Mieterwechsel. Mit einem Mietverhältnis auf Probe könnte diese Schwelle gesenkt werden. Als zeitweise Nutzung ist vieles denkbar: von der Galerie über einen Hofladen für mehrere Landwirte gleichzeitig bis zum Pop-up-store. In solchen Geschäften startet der Verkauf plötzlich, läuft über einen kurzen Zeitraum und endet dann genauso plötzlich wieder.

Im Herbst konnte man so etwas in der Hauptstraße 51 beobachten. Dort wo sich über Jahrzehnte die Drogerie Heidegger befand, gab es für drei Monate Schmuck, Stoffe und Kunst aus Marokko. Dem Besitzer-Ehepaar ging es darum, zu beweisen: Der klassische Einzelhandel mag zwar nicht mehr zukunftsfähig sein, doch in der richtigen Nische ist einiges möglich.

"Der Internethandel ist unbezwingbar"

Elina Müller sagt: "Die Veränderungen, der Strukturwandel – sie sind nicht mehr zu verhindern. Doch man kann ihnen nach besten Möglichkeiten begegnen." Als größte Gefahr für Kreuzlinger Geschäfte macht sie nicht den Einkaufstourismus wenige Meter weiter nach Konstanz aus. "Die großen Ketten und der Internethandel sind auf Dauer unbezwingbare Konkurrenten", so Müller. Sie stehen Konstanzer Händlern ebenfalls gegenüber. So klagten etliche von ihnen im letzten Herbst über zurückgehende Kundenzahlen selbst während des Weihnachtsgeschäfts.

Für die ehemaligen Drogisten Heidegger hat sich indessen eine Lösung ergeben. Auch durch die zwischenzeitliche Pop-Up-Nutzung wurde eine neue Mieterin auf das Geschäft aufmerksam und wird dort demnächst dauerhaft einziehen: mit einem Beauty-Salon. Für die engagierte Gruppe um Kreuzlingen Zwischennutzen ein Hoffnungsschimmer, und vielleicht ein Zeichen an die Vermieter des Ladens gegenüber der Hauptstraße 51. Der steht inzwischen seit rund zwei Jahren leer.

Die Agentur

Bis Ende Februar will die Gruppe von Kreuzlingen Zwischennutzen nun Ideen sammeln, von Bürgern, von Ladenvermieterin und von möglichen Nutzern. Gleichzeitig will die Gruppe noch einmal offensiv bei der Stadtverwaltung werben, Stadtrat Thomas Beringer habe Gesprächsbereitschaft gezeigt. Mittelfristiges Ziel ist der Aufbau einer Zwischennutzungsagentur durch die Gemeinde. Dabei soll es sich um eine Plattform handeln, die Vermieter und potenzielle Nutzer zusammenbringt, zum Beispiel mit einer Internetseite. Das Angebot der Agentur soll von der rechtlichen Beratung bis zur Vermittlung von Kontakten reichen.

Weitere Informationen gibt es unter kreuzlingen.zwischennutzen@bluewin.ch.