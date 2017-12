Konstanz In Konstanz wurde in einer Lagerhalle durch Zufall das älteste Fahrrad der Stadt gefunden  aus dem Jahr 1865

In Konstanz wurde in einer Lagerhalle durch Zufall das älteste Fahrrad der Stadt gefunden – aus dem Jahr 1865

Ein Zufallsfund bringt ein Fahrrad aus dem Jahr 1865 hervor, es ist jetzt im Rosgartenmuseum ausgestellt. Doch woher stammt das Rad ursprünglich?

Text: Philipp Zieger

Bild und Video: Oliver Hanser

Wenn Tobias Engelsing von der Depothalle spricht, dann klingt das nach viel Gerümpel. "Es wurde alles immer zwischengelagert", sagt der Direktor der Konstanzer Museen. Soll heißen: Wenn es wieder einmal einen historischen Gegenstand, etwa einen Kachelofen, gab, ist dieser in der Depothalle im Industriegebiet gelandet. Natürlich ist das kein Gerümpel. Schon gar nicht, wenn in einer Ecke das älteste Konstanzer Fahrrad zum Vorschein kommt – das um das Jahr 1865 erbaut wurde.

Da steht es nun im Rosgartenmuseum, ein wundervoll gearbeitetes Velociped. Tobias Engelsing würde sich hüten, je eine Runde damit zu fahren. Zu groß ist die Gefahr, dass es beschädigt werden könnte.

So funktioniert das älteste Fahrrad der Stadt

Dieser Fund grenzt an eine kleine Sensation. Zweiräder aus dieser Zeit sind selten, um so mehr, wenn sie so gut wie dieses erhalten sind. Beim Fahrzeug im Rosgartenmuseum handelt es sich nicht um eine Laufmaschine, sondern um ein Fahrrad der zweiten Generation. Der Benutzer musste nicht mehr selbst mit den Beinen für Antrieb sorgen, sondern hatte bereits den Fortschritt von Pedalen am Velociped – allerdings am Vorderrad montiert, gerade in Kurven und bei allzuschnellen Fahrten wenig komfortabel und gefährlich.

Diese Bauart von Fahrrad sei ab dem Jahr 1861 in Frankreich von Pierre Michaux entstanden, hat Engelsing recherchiert. Das Zweirad vor ihm ist etwa vier Jahre später entstanden, vermutlich aus einer württembergischen Manufaktur. Warum? Es ist mit schwarz-roter Farbe verziert, damals seien die Fahrräder gerne mit Landesfarben versehen worden.

Baden habe erst später mit der Radmanufaktur begonnen aus dem Grund, dass Bürger die ursprüngliche Erfindung des Laufrads als Spinnerei bezeichneten. Über den genauen Umstand, wie das Rosgartenmuseum in den Besitz des Velocipeds gekommen ist, darüber rätselt Engelsing noch.

Das Rad hat bereits einen Ledersattel, sogar in der Höhe verstellbar.

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Fahhrräder weiche Griffe am Lenker.

Die Holzräder sind mit Stahl ummantelt, denn: Es gab bereits eine Bremse, ein Hebel, den der Fahrer ziehen musste. Ein Keil hat sich auf den Stahl gesetzt und die Geschwindigkeit gedrosselt.

Wurde die Fahrt schnell, musste der Radler die Füße von den mitdrehenden Pedalen am Vorderrad nehmen, und er konnte sie auf kleine Stützen am Hinterrad aufsetzen.

Beide Räder sind noch unterschiedlicher Größe.

Erst die vierte Generation Fahrräder, zwischendrin lag noch das Hochrad, brachte das Niederrad mit gleich großen Durchmesser der Räder hervor, erklärt Tobias Engelsing.

Mit Bremse und Licht: So funktioniert das älteste Fahrrad aus Konstanz

Die Radfahrerlobby in Konstanz

In Konstanz ist der erste Veloclub im Jahr 1886 entstanden, er hat sich allerdings schon bald wieder aufgelöst. 1892 kommt es zur Neugründung zum Velo-Club Konstanz 1892. Wer Mitglied ist, muss einmal pro Woche zur Pflichtausfahrt mit, sonntags gab es einen Korso durch die Stadt. Radfahren glich damals etwa dem Tennis: Geradelt wurde nur in akkurater, vorgegebener Kleidung.

Bei offiziellen Ausfahrten war auf dem Lenker eine ausgestopfte Möwe anzubringen. Der Konstanzer Veloclub nahm regelmäßig an Radlerfesten, Rennen und Korsofahrten teil. 1895 folgte eine badische Landesverordnung über den Radverkehr. Unter anderem wurde eine Klingel am Rad zur Pflicht. Der Verein wuchs, richtete Sporttage aus. Heute heißt er Velo- und Motorfahrerclub Konstanz (VMC).

Wann wurde das Fahrrad erfunden?

Die Ursprünge des Fahrrads gehen auf den badischen Erfinder und Forstmeister Karl von Drais zurück. Er hat im Juni 1817 mit seiner Laufmaschine die erste Tour von Mannheim nach Schwetzingen unternommen. Der Beginn der individuellen Mobilität ohne Pferd, fasst der Historiker Engelsing zusammen. Allerdings sei Drais im eigenen Land wenig geachtet gewesen, anderswo habe seine Erfindung eingeschlagen.

Ab den 1890er Jahren schaffte das Fahrrad den Durchbruch auch in Deutschland deswegen, weil die Hersteller Überproduktionen zu günstigeren Preisen auf den Markt warfen. Somit konnten sich auch Arbeiter das Zweirad leisten und es war nicht mehr den Reichen als Hobby vorbehalten.

Das Konstanzer Fahrrad bleibt erst einmal im Museum zur Präsentation stehen. Tobias Engelsing plant eine Restaurierung des Zweirads. Die Zeit hat dann doch ihre Spuren an dem Gefährt hinterlassen. Doch auch nach der Restaurierung wird der Direktor wohl keine Spritztour durch Konstanz unternehmen. Da setzt sich der passionierte Radler lieber auf sein eigenes Zweirad – das hat immerhin Gummireifen. Fährt sich dann doch angenehmer.