Konstanz In Konstanz wird bald rund um die Uhr gebetet

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – Beten. Was vielleicht verrückt klingen mag, setzt eine Gruppe Konstanzer Katholiken ab Fronleichnam in der Bruder Klaus-Kirche in Petershausen in die Tat um. Ein Ewiges Gebet wird dort in Zukunft die Gemeinde prägen. Den Begriff nehmen die Gemeindemitglieder wörtlich. Denn auch zu unbequemen Zeiten, nachts oder in den Ferien soll das Gebet nicht stoppen. Dafür hat jeder eine feste Stunde übernommen, in der er in der Zukunft in der Kirche sein und beten wird.

Die Idee dazu kam von Maximilian und Xenia Eichwald. Das Konzept kannten sie schon aus ihrer früheren Heimat Altötting. "Als wir vor einem Jahr nach Konstanz zogen, hat uns das Ewige Gebet hier gefehlt", erzählt Xenia Eichwald. "Wir hatten es zu schätzen gelernt, dass wir jederzeit, zum Beispiel beim Spazierengehen, in der Kirche vorbeischauen können und dort das Ewige Gebet finden", ergänzt ihr Ehemann. Schnell fanden die beiden Anschluss in Petershausen. Als sie auf einem Treffen für junge Familien gefragt wurden, was ihnen in der Gemeinde fehle, war die Antwort klar: Das Ewige Gebet. So kam der Stein ins Rollen.

"Das Ganze ist weder magisch noch mystisch"

Pfarrer Andreas Rudiger, der die Seelsorgeeinheit Konstanz-Petershausen leitet, ist es wichtig, dass die Initiative von den Gemeindemitgliedern ausging: "Ich habe gespürt, dass die Idee großen Anklang findet und wollte den Rahmen schaffen, um das Ganze zu ermöglichen. Manchmal gibt es einfach diesen Kairos, diesen richtigen Moment, den man nutzen muss." Denn mit ihrer Begeisterung für das Ewige Gebet blieben die Eichwalds nicht lange alleine.

Auch Sven Schätzl kannte das Konzept aus einer katholischen Gemeinschaft, in der er mehrere Jahre lebte. Inzwischen ist er Familienvater, hat einen ganz normalen 40-Stunden-Job, wie er sagt. "Aber die Sehnsucht, mehr Zeit mit Jesus in dieser Form des Gebets zu verbringen, ist geblieben", erzählt der Informatiker. "Das Ganze ist weder magisch noch mystisch. Man erfährt die reale Gegenwart Jesu in einer ganz besonderen Intensität. In der heutigen Zeit, in der man von Termin zu Termin hetzt, fehlen einfach oft die Momente, in denen man innerlich zur Ruhe kommen kann."

Schätzl nutzt deshalb gern die Mittagspause für einen Besuch in der Kirche. "Denn morgens und abends braucht mich meine Familie und das ist eine Verpflichtung, die ich ebenso gern wahrnehme." Natürlich kann man da nicht sofort herunterschalten, wenn man die Kirche betritt. "Manchmal brauche ich schon eine Viertelstunde, um anzukommen", sagt Schätzl. "An manchen Tagen fällt es mir leichter, an manchen schwerer. Aber es gibt ja keinen festen Regeln. Niemand sagt, dass die diese Begegnung mit Jesus eine bestimmte Qualität haben oder bestimmte Standards erfüllen muss."

"Man bekommt viel mehr, als man gibt."

Dass das Ewige Gebet auch und vor allem etwas für ganz "normale" Menschen ist, die nicht rund um die Uhr Zeit haben, bestätigt auch Maximilian Eichwald. Er ist Kinderarzt, seine eigenen Kinder sind gerade einmal dreieinhalb und ein halbes Jahr alt. Dennoch sieht er das Ewige Gebet nicht als zeitliche Belastung. "Die Anbetung gibt mir sehr viel Kraft. Deshalb gehe ich gern in der Früh in die Kirche, um mich für den Tag vorzubereiten. In dieser einen Stunde der stillen Anbetung kann man sich von all seinen Alltagssorgen, all seinem Stress befreien und seine Sorgen auf Jesus abladen." So sieht es auch seine Frau Xenia: "Eigentlich ist es keine Arbeit, keine Belastung. Man bekommt viel mehr, als man gibt."

Auch, wenn inzwischen über 90 Menschen Teil des Projekts sind, sind immer noch einige Stunden zu besetzen – vor allem nachts. "Natürlich ist es ein großes Opfer, den Wecker zu stellen und herzukommen", gibt auch Max Eichwald zu. "Aber gerade nachts findet man eine ganz besondere Ruhe, wird von wirklich niemandem gestört."

Und auch, wenn es Ewiges Gebet heißt – eine Verpflichtung auf Lebenszeit muss dabei niemand eingehen. Wer etwa wegen Urlaub oder Krankheit seine feste Stunde nicht übernehmen kann, trägt den Termin einfach in die Vertretungsliste ein. Und sollte sich doch einmal nicht sofort jemand finden, setzt sich ein ausgeklügeltes Vertretungssystem in Gang. Studenlanges Herumtelefonieren ist also nicht nötig, wenn man einmal nicht kann.