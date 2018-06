Christl Knoll muss bei dieser Frage etwas länger nachdenken. „Ob Wehmut bei der Entscheidung mitschwingt?“, fragt sie schließlich. „Ja, auf jeden Fall. Das ist doch normal nach der langen Zeit.“ Im nächsten Jahr wäre das Vierteljahrhundert voll gewesen. So aber endet dieser Tage die Ära der ehrenamtlichen Initiative „Kommt Zeit, kommt Tat“. „Wir sind gezwungen dazu“, erklärt Christl Knoll, „denn es mangelt an Nachwuchs. Junge Menschen sind heute nicht mehr ohne Weiteres bereit, ein eigenes Projekt zu planen, zu gestalten und dafür zu werben.“

Mitarbeiter am Limit

Gleichzeitig sah sie sich und ihre Mitstreiter am Limit: "Wir sind zum Teil ja nicht mehr die Allerjüngsten. Manche von uns benötigen einfach mehr Zeit für sich selbst. Doch wir alle nehmen schöne Erinnerungen mit aus dieser intensiven Zeit." Rund zwei Stunden pro Woche war sie persönlich ehrenamtlich tätig für die Initiative. In manchen Wochen deutlich mehr, wenn zum Beispiel große Projekte liefen wie die Woche des bürgerschaftlichen Engagements.

3307 Veranstaltungen, 45 140 Teilnehmer seit 2006

24 Jahre lang engagierten sich Menschen in der Initiative für in aller Regel Mitbürger im Seniorenalter in Form von Projekten. Seit 2006 hat Christl Knoll und ihr Team Statistik geführt: Bis heute haben sie in Konstanz 3307 Veranstaltungen mit 45 140 Teilnehmern auf die Beine gestellt: Interessenbörse, die Kontakte mit Gleichgesinnten vermittelt, freies Tanzen, Spielnachmittage, Musik und Unterhaltung in Pflegeheimen, Pilgerwanderungen auf dem Jakobusweg oder Organisation von gemeinsamen Aktivitäten für Frauen und Männer. "Unsere Mitarbeiter konnten bei uns eigene Ideen umsetzen", erklärt Christl Knoll. "Doch das nimmt jetzt ein Ende." Manche Projekte werden vom Seniorenzentrum oder vom Bildungszentrum übernommen, andere fallen weg. Christl Knoll sieht diese Tatsache pragmatisch und mit dem Willen zu lernen: "Man muss auch loslassen können."

750 Vereine im gesegneten Konstanz

Martin Schröpel, städtischer Beauftragter für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement, beobachtet einen gesellschaftlichen Wandel – ohne das dramatisieren zu wollen. "Die Bereitschaft sich zu engagieren ist nach wie vor vorhanden. Siehe Flüchtlingsthematik", berichtet er. "Doch die Menschen wollen sich weniger im Verein engagieren, weil das zu sehr bindet." Ein Verein sei auf Struktur und Dauer angelegt und bringe rechtliche Konsequenzen mit sich. Trotzdem: "Wir sind hier in Konstanz mit 750 Vereinen nach wir vor gesegnet."

"Kümmert euch um den Nachwuchs"

Manche ehrenamtliche und private Initiativen würden sich im Laufe der Zeit selbst überholen. "Nehmen wir das Beispiel Lyceum Club, der nach dem Krieg gegründet wurde, um den geistigen Austausch zwischen kultivierten Frauen zu fördern. Das ist heute so nicht mehr aktuell", sagt Schröpel. Gleichzeitig würden sich neue Gemeinschaften gründen: "Der Chor Frohsinn wird aufgelöst, der Jazz-Chor gegründet. Es findet also auch eine Verlagerung statt." Martin Schröpel bedauert die Auflösung von „Kommt Zeit, kommt Tat“, "denn hier wurde im Ehrenamt wichtige Arbeit geleistet". Gleichzeitig würde er sich wünschen, dass Vereine und Initiativen mehr auf die Jugend zugehen würden, anstatt das fehlende Engagement zu kritisieren – wobei er damit nicht unbedingt Christl Knoll und ihr Team meint. "Man kann nur appellieren: Kümmert euch um den Nachwuchs. Ändert Strukturen, um der Jugend Freiheiten zu schaffen."

Angst vor Anwälten

Besonders die Datenschutz-Grundverordnung treibe die Menschen um: "Funktionäre haben Angst vor Abmahnanwälten." Er habe mit der Volkshochschule Seminare wie "Fit im Ehrenamt" angeleiert und sieht prinzipiell "gerade jetzt mit den Neuerungen die Chance für den Nachwuchs, sich mehr einzubringen".

Zumindest für „Kommt Zeit, kommt Tat“ hat sich kein Nachwuchs gefunden.

30 000 Konstanzer engagieren sich Über vier Millionen Menschen im Land engagieren sich laut Statistischem Landesamt freiwillig. Sie engagieren sich, weil sie Spaß am Engagement haben, weil sie so anderen Menschen helfen können, weil sie so etwas für das Gemeinwohl tun können oder schlicht, damit sie mit sympathischen Menschen zusammenkommen. Nach Schätzungen sind rund 30 000 Konstanzer im Ehrenamt tätig. Das kann der Fußballtorhüter sein, der Kassenwart einer Fasnachtzunft oder ein Vorleser im Seniorenheim.

