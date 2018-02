Konstanz In Konstanz steigen nur wenige auf ein Elektroauto um. Jetzt soll es mehr Ladesäulen geben

Bodanstraße, Radolfzeller Straße, Theodor-Heuss-Straße: Vor allem dort klagen Anwohner immer wieder über Verkehrslärm und Luftverschmutzung, wie in vielen anderen Städten Deutschlands. Ein Teil der großen Lösung könnten Elektroautos sein. Noch fährt hier aber kaum jemand mit Strom

Bodanstraße, Radolfzeller Straße, Theodor-Heuss-Straße: Vor allem dort klagen Anwohner immer wieder über Verkehrslärm und Luftverschmutzung, wie in vielen anderen Städten Deutschlands. Ein Teil der großen Lösung könnten Elektroautos sein. Kein Feinstaub, weniger Lärm – es gibt viele Argumente für die Umstellung auf ein Elektroauto. Aber in der Umsetzung noch praktische Hürden und große Vorbehalte. Fehlende Lademöglichkeiten, lange Ladezeiten, hoher Energieverbrauch, nicht reisetauglich, zu teuer – all das sind Gründe, warum der Anteil an Elektroautos auch in Konstanz noch gering ist.

Ein Blick in die Statistik zeigt: 193 478 Kraftfahrzeuge, darunter Autos, Lastwagen oder Krafträder, waren im Jahr 2017 im Landkreis Konstanz (rund 281 000 Einwohner) zugelassen. Davon waren im Dezember gerade einmal 226 reine E-Autos und 1100 Hybridfahrzeuge, die mit Batterie und Motor fahren. Die Schweizer scheinen da schon ein wenig weiter. Ein Blick in die Nachbarstadt Kreuzlingen (rund 21 000 Einwohner) zeigt: Dort waren vor einem Jahr rund 170 Elektrofahrzeuge registriert.

"Kunden bemängeln Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur"

Die Zahlen der Konstanzer Zulassungsstelle spiegeln sich auch in den Verkäufen Konstanzer Autohäuser wider. „Noch immer hat die Nachfrage nach Elektroautos kaum zugenommen. Die Kunden bemängeln sowohl den hohen Anschaffungspreis als auch die geringe Reichweite. Außerdem muss gerade beim Thema Ladeinfrastruktur auch von Seiten der Politik nachgebessert werden“, sagt Markus Rößler, Geschäftsführer der Graf Hardenberg-Betriebe am Bodensee.

Auch staatliche Zuschüsse überzeugen bislang nur wenige Kunden, auf ein Elektroauto oder einen Hybrid umzusteigen. Zwar wurde die nach dem Diesel-Skandal eingeführte Umweltprämie häufig in Anspruch genommen – aber viel mehr, um beim Verbrennungsmotor zu bleiben. Am Standort Konstanz haben sich nach Angaben von Christina Hoeder, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Graf Hardenberg, im vergangenen Jahr genau zwei Kunden dazu entschieden, mit der Umweltprämie auf Elektromobilität umzusteigen.

Stärkere Nachfrage nach dem Diesel-Skandal

Hansjörg Blender, Geschäftsführer des Konstanzer und Radolfzeller Autohauses Blender, berichtet von einer stärkeren Nachfrage nach Elektroautos nach dem Diesel-Skandal. Von zehn Anfragen bleibe am Ende eine konkrete Kaufüberlegung übrig – „wie im Geschäft mit anderen Wagen aber auch“, ergänzt Blender, der privat den rein elektrischen Kleinwagen Renault Zoe fährt. Aus Erfahrung weiß er, dass potenzielle Kunden drei Punkte kritisch sehen: den Preis für ein Elektroauto, seine Reichweite und die Lade-Infrastruktur. Die, sagt Blender, „ist in Konstanz auf jeden Fall noch ausbaufähig“.

Beim Preis starte man mit der Prämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) und einer gemieteten Batterie, rechnet Blender vor, für den Renault Zoe bei 18 000 Euro. Im Sommer komme er mit dem Elektro-Kleinwagen rund 240 Kilometer, im Winter rund 150 Kilometer weit – plus/minus 50 Kilometer. „Auf ein Elektroauto umzusteigen, bedeutet auch ein Umdenken im Fahrstil. Man fährt viel sparsamer“, sagt Blender. Viele Kunden nutzten Elektroautos als Zweitfahrzeuge für kurze Strecken. Blender habe aber auch Kunden, die ihr großes Auto verkauft haben, nur noch rein elektrisch selbst fahren und bei größeren Strecken den Zug nehmen.

Pro Jahr zwei bis drei neue Standorte

Unterdessen arbeitet die Stadt Konstanz mit den Stadtwerken an einem Konzept für weitere Ladesäulen, berichtet Pressesprecher Walter Rügert auf Anfrage. Pro Jahr sollen zwei bis drei neue Standorte dazu kommen – „je nach Nachfrageentwicklung“, so Rügert. Bei der Standortwahl sei neben der strategischen Lage und der potenziellen Nutzerzahl, also Besucher der Stadt, vor allem zu berücksichtigen, ob in der Nähe Trafostationen mit noch verfügbarer Leistung bestehen.

„Zu beachten ist weiterhin die städtische Planung der Mobilpunkte, denn dort sind auch Stellplätze für Carsharing mit E-Fahrzeugen vorgesehen“, so Rügert. Wenn Ladestationen auf Stellplätzen im öffentlichen Raum vorgesehen werden, sei zu beachten, ob eine Flächenkonkurrenz besteht, zum Beispiel Parken für Bewohner oder mit Parkschein.

Die Kosten für eine Ladesäule mit zwei Lademöglichkeiten mit maximal je 22 Kilowatt Wechselstrom liegen laut Stadtverwaltung bei rund 8000 Euro, hinzu kommen an geeigneten Standorten nahe einer Trafostation 5000 bis 8000 Euro für den Stromanschluss, 4000 bis 6000 Euro für Tiefbau und Gestaltung. Macht in Summe: 17 000 bis 22 000 Euro pro öffentlicher Ladestation. „Ist keine geeignete Trafostation in der Nähe, können die Kosten schnell sechsstellig werden“, rechnet Rügert vor. Gleiches gelte für sogenannte Schnellladesäulen mit bis zu 170 Kilowatt, „da bei diesen die technischen Anforderungen höher sind“.

Bislang können allerdings nur die wenigsten Autos mit bis zu 170 Kilowatt geladen werden. Günstiger als Ladesäulen sind ohnehin Wandladestationen – in der Anschaffung kosten diese zwischen 700 und 1200 Euro. Dass andere Städte im Umkreis beim Ausbau der Ladeinfrastruktur schon weiter sind, will Rügert so nicht stehen lassen. Konstanz schneide im Vergleich zu Singen mit acht Ladestationen und Radolfzell mit fünf Ladestationen „durchaus gar nicht so schlecht ab“.

Welche Zuschüsse Privatkunden für Elektroautos und Hybridfahrzeuge bekommen