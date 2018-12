In Konstanz, heißt es, wird es nie langweilig. Falsch. Konstanz ist langweilig. Im besten Sinne langweilig: spannungs- und abwechslungsarm, dafür sicher und ruhig. Auszuhalten ist das kaum. Der Mensch braucht Unruhe, braucht Ablenkung, Beschäftigung. Ruhe und Entspannung stressen uns, sorgen für Unbehagen, wir wissen nichts mit uns anzufangen.

Konstanz leistet sich ein eigenes Paradies

Es mag noch so schön um uns herum sein, die Sonne uns auf den Bauch scheinen, der See blau glitzern – schon schweifen die Gedanken ab, wird der Herzschlag unregelmäßig. Die Hand greift zum Buch, zur Zeitung, zum Smartphone, zum Tablet – nur mal eben kurz nach Nachrichten aus der aktiven Welt schauen. Wo, wenn nicht in Konstanz – einer Stadt die sich ein eigenes Paradies leistet – lässt sich der paradoxe Langeweile-Stress erleben?

Worüber regen wir uns eigentlich auf?

Er ist ein exzellenter Gradmesser für das Befinden seiner Einwohner. Was sorgt bei uns für Aufregung? Wonach suchen wir, damit uns bloß nicht langweilig wird? Ein luxuriöses Gesundheitshotel soll in einem jahrzehntelang brachliegenden Park entstehen: skandalös. Dergrößte deutsche Händler von Kleidung pflanzt sein Online-Geschäft mit einem Laden mitten in die Altstadt: mal wieder typisch.

Eine, zugegeben geschmacklose, Marketing-Aktion des Stadttheaters, das Publikum mit Hakenkreuz und Davidstern ausstatten zu wollen: Schnappatmung, maßlose Beschädigung des städtischen Images, Beauftragung eines Gutachtens. Zu lautes Feiern am heiß begehrten Seerhein-Ufer: verlotterte und respektlose Jugend.

Es gibt sie, die echten Sorgen

Anders zusammengefasst: Konstanz scheint es gut zu gehen, sehr gut sogar: Wirtschaft, Wetter, Weinfeste, alles top. Echte Probleme sind kaum in Sicht. Geht es der Stadt und ihren Bürgern zu gut, sind sie satt und träge geworden und verschlucken sich demnächst am eigenen Erfolg?

Blödsinn, denn sagen Sie das einmal einer alleinerziehenden Mutter, die keinen Platz in der Kita findet; einem jungen Angestellten, der an der Suche nach einer Wohnung für sich und seine Familie verzweifelt; der älteren Dame, die dem Enkel so gerne etwas zuschießen möchte fürs Studium, aber selbst nichts hat.

Auch diese Menschen leben in Konstanz. Ihre Sorgen sind nicht der fehlende Zugang zum Glasfasernetz, die vielen Schweizer im Lago, die Aufführung der umstrittenen Theaterpremiere oder ein Park, der sowieso schon immer zugewuchert war. Nur bleiben diese wenigen Menschen im allgemeinen Wohlstand der vielen häufig unentdeckt. Lernen können wir alle von ihnen. Zuvorderst, wie schön sorglose Langeweile sein kann.